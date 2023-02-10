Mini возвращается к истокам

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какой фактор кроме цены влияет на выбор машины водителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mini Фото: Mini

В девяностые был популярен не очень смешной анекдот, смысл которого сегодня будет понятен далеко не всем: новый русский — самый популярный персонаж тогдашнего фольклора — выбирает в музыкальном магазине фортепиано для дочери. Увидев инструмент с двумя педалями, уважительно говорит: «О, коробка-автомат». Три десятка лет назад автомобиль, в котором не надо было выжимать сцепление и дергать «кочергу», был у нас экзотикой, и наличие автоматической трансмиссии было синонимом автомобильной роскоши.

В США от механических коробок люди отвыкли уже очень давно, и, по статистике, подавляющее число американцев просто не умеют управлять автомобилями с «механикой». Но вот что любопытно: проведенный недавно опрос среди молодых владельцев автомобилей марки Mini, показал, что две трети из них хотели бы приобрести этот навык для того, чтобы получать больше удовольствия от управления автомобилем.

Такая неожиданная новость заставила руководство британской компании пересмотреть комплектации своих машин для США. Если еще вчера там можно было с механической коробкой заказать от силы пару моделей Mini — в основном речь шла о кабриолетах с мощными моторами, то есть совсем экзотических видах транспорта,— то сейчас «на ручке» станут доступны еще четыре модели. А при дилерских центрах Mini будут открыты специальные школы по обучению американцев вождению с «механикой».

У нас в стране, где автомобили приобретают не для «фана», а все же для комфортных перемещений в пространстве, выбор механической коробки передач — это не способ получить больше удовольствия от управления машиной, а скорее возможность сэкономить при ее покупке. По опубликованным на днях подсчетам экспертов «СберАвто», новый автомобиль «на механике» можно купить онлайн с помощью этого сервиса в среднем за 814 тыс. руб., что существенно дешевле, чем с «автоматом». Речь, конечно, идет в первую очередь не о премиальных марках, а о масс-маркете — Lada, Renault и Kia.