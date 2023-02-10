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Новую волну коронавируса прогнозируют в Нижегородской области

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 выросла в Нижегородской области за первую неделю февраля. Положительными оказались 13% всех тестов на ковид, сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Пока мы еще не видим увеличение числа госпитализаций, но рост не заставит себя ждать – уже через две недели. Мы привыкли к ковиду уже как к сезонной инфекции и можем управлять этой болезнью. Идущий штамм ковида не такой агрессивный, каким были его прародители. Но не надо маскировать симптомы и выходить на работу или учебу, если они есть»,– написал Давид Мелик-Гусейнов.

Министр напомнил, что в медицинских учреждениях нужно носить маски, и призвал вакцинироваться.

За последние сутки в Нижегородской области зафиксировали 281 новый случай заражения коронавирусом. Всего с 2020 года вирус подтвердили у 505 тыс. жителей региона. Переболели и выздоровели 491 тыс. пациентов, скончались 11,8 тыс. заболевших.

Анастасия Еремина

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