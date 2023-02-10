Минцифры поручено создать единого оператора мобильной связи в новых регионах

Правительство России работает над восстановлением и развитием сетей сотовой связи в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Минцифры поручено создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых регионов, а также построить свыше 1,5 тыс. базовых станций связи до марта 2024 года.

«Сейчас мы решаем задачу по восстановлению и развитию сетей связи в новых регионах, для этого привлекаем как местные, так и федеральные компании»,— рассказал «РИА Новости» господин Чернышенко.

Вице-премьер также отметил, что в настоящее время ведется работа по интеграции «в российское правовое поле» отраслей связи и IT. «Таким образом, будет стимулирован рост цифровой отрасли и инвестиционной активности новых территорий»,— добавил он.

Господин Чернышенко уточнил, что в рамках этой программы операторы связи смогут воспользоваться всеми имеющимися мерами господдержки. В качестве примера он назвал снижение ставки налога на имущество, земельного налога, арендной платы для объектов связи, а также мораторий на проверки и лицензионные требования по LTE.

В ДНР и ЛНР действуют два мобильных оператора — «Феникс» и МКС, который ранее назывался «Лугаком». Он был запущен в 2015 году. 1 июля 2022 года власти ЛНР сообщили о переименовании «Лугакома» в «Мобильные коммуникационные системы». С 21 мая 2022 года в Херсонской области начал работать крымский интернет. С 30 мая оператор мобильной связи Крыма «К-Телеком» заработал в Херсонской и Запорожской областях.

Милена Костерева