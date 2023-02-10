Из свежей почты

Платон Ключников, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 148 898 руб.

Внимание! Цена лечения 244 898 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 75 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 21 тыс. руб.

Во время беременности у меня произошло обильное кровотечение, врачи чудом нас спасли, но малыш сильно пострадал из-за гипоксии. Мы сразу начали лечение, брали кредиты и ездили в частные клиники и санатории, пробовали различные методики, процедуры и занятия. Результат был нестойким. Благодаря Русфонду мы начали лечение в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве. В результате сын стал подвижнее, начал говорить, активно развиваться. Платона ждут в ИМТ на очередной курс, и я опять прошу помощи в оплате. Наталья Ключникова, Алтайский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Лечение необходимо продолжать, требуется нормализовать тонус мышц, развить координацию движений, моторику рук и речь».

Аня Фоменко, 13 лет, рубцовая деформация щек, недоразвитие челюсти, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 141 550 руб.

Внимание! Цена лечения 396 550 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 230 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 25 тыс. руб.

Дочка родилась с поперечной расщелиной лица — от уха до уха. Расщелину зашили, но возникли проблемы с кормлением. Откусывать и жевать Аня не могла, и речь была невнятной. С трех лет ее лечат в Москве, в Центре челюстно-лицевой хирургии, здесь ей провели ряд операций по госквоте. А на сложное ортодонтическое лечение деньги помог собрать Русфонд — спасибо вам огромное! Но лечение не закончено: нижняя челюсть у Ани недоразвита, зубные ряды сужены. Прошу, помогите нам! Елена Фоменко, Ярославская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке необходимо продолжить комплексное ортодонтическое и хирургическое лечение с использованием несъемной техники».

Яна Ганина, 11 лет, врожденная деформация правой стопы, укорочение правой ноги, требуется операция. 149 570 руб.

Внимание! Цена операции 328 570 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 160 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 19 тыс. руб.

Яна родилась с искривленной правой ножкой. В девять месяцев дочку прооперировали, но стопу не удалось выпрямить. В четыре года Яне сделали повторную операцию, но уже через полгода случился рецидив. Массаж и процедуры не помогли. У Яны началось искривление позвоночника, правая нога стала заметно короче левой, появились сильные боли в спине. В 2019 году дочка прошла лечение в ярославской клинике с помощью Русфонда. Но правая нога у нее тоньше, слабее и короче левой. Яна хромает, спотыкается, вернулись боли при ходьбе. Ей нужна операция, которая поможет уменьшить разницу в длине ног. Помогите ее оплатить! Татьяна Ганина, Забайкальский край

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Планируется проведение операции на левом коленном суставе, которая поможет уменьшить разницу в длине ног».

Степа Русаков, 8 лет, состояние после удаления опухоли мозга, требуется восстановительное лечение. 151 200 руб.

Внимание! Цена лечения 453 200 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 280 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курган» соберут 22 тыс. руб.

Когда Степе было четыре года, его госпитализировали с высокой температурой и головной болью, поставили диагноз «менингит», месяц сын провел в больнице. Но после выписки его состояние ухудшилось, и его снова госпитализировали. Оказалось, у Степы опухоль в головном мозге. Опухоль удалили, но после операции сын не двигался и ни на что не реагировал, разучился говорить и глотать. Мы начали восстановительное лечение, и оно помогло. Степа уже сидит в коляске, появилась опора на ноги, он проявляет эмоции, пытается говорить. Лечение нужно продолжать, но нам не осилить оплату. Елена Русакова, Курганская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Мальчику требуется интенсивная реабилитация, занятия с эрготерапевтом, логопедом и нейропсихологом».

Почта за неделю 3.02.2023 — 9.02.2023

Получено писем — 90

Принято в работу — 63

Отправлено в Минздрав РФ — 4

Получено ответов из Минздрава РФ — 4