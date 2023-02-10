377,3 миллиарда рублей составили сборы Федеральной таможенной службы в бюджет в январе 2023 года. Годом ранее эта сумма была равна 549,5 млрд руб., снижение составило 31%. Кроме общей цифры ФТС сообщает лишь, что доходы от импорта товаров в общей сумме составили 303,1 млрд руб. Сборы при экспорте, таким образом, не превысили 74,1 млрд руб. (на деле немного меньше, поскольку в общую сумму входят еще относительно небольшие таможенные сборы за оформление поставок). Это означает, что бюджетные сборы от таможенных пошлин при экспорте упали примерно в 3,5 раза, с 262 млрд руб. в январе 2022 года. Основные причины — падение цены нефти до $50 за баррель в декабре и сжатие объемов экспорта газа.