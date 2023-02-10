Спасатели в Новосибирске завершили разбор завалов пятиэтажки, где взорвался газ

Спасатели МЧС завершили разбор завалов пятиэтажного дома в Новосибирске, где накануне взорвался газ, сообщили в пресс-службе ведомства. К ликвидации последствий инцидента было привлечено 358 человек и 68 единиц техники.

Число погибших в результате взрыва газа увеличилось до 13 человек, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. Официально власти пока не подтверждали эту информацию.

Взрыв газа произошел 9 февраля. В результате из четырех подъездов дома один обрушился полностью, второй — частично. СКР возбудило дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причиной взрыва ведомство назвало утечку бытового газа. В рамках дела задержаны два жителя Омска: 45-летняя женщина и 25-летний мужчина. По версии следствия, они занимались техобслуживанием газовых плит в нескольких квартирах пятиэтажки. 10 февраля в Новосибирской области объявлен траур.

Подробности — в материале «Ъ» «Взрыв не пощадил пятиэтажку».

Лаура Кеффер