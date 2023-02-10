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Коммерсантъ FM
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Спасатели в Новосибирске завершили разбор завалов пятиэтажки, где взорвался газ

Спасатели МЧС завершили разбор завалов пятиэтажного дома в Новосибирске, где накануне взорвался газ, сообщили в пресс-службе ведомства. К ликвидации последствий инцидента было привлечено 358 человек и 68 единиц техники.

Число погибших в результате взрыва газа увеличилось до 13 человек, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. Официально власти пока не подтверждали эту информацию.

Взрыв газа произошел 9 февраля. В результате из четырех подъездов дома один обрушился полностью, второй — частично. СКР возбудило дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причиной взрыва ведомство назвало утечку бытового газа. В рамках дела задержаны два жителя Омска: 45-летняя женщина и 25-летний мужчина. По версии следствия, они занимались техобслуживанием газовых плит в нескольких квартирах пятиэтажки. 10 февраля в Новосибирской области объявлен траур.

Подробности — в материале «Ъ» «Взрыв не пощадил пятиэтажку».

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске

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По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Обрушились два подъезда дома

Обрушились два подъезда дома

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожарные ликвидируют возгорание

Пожарные ликвидируют возгорание

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС на месте взрыва

Сотрудники МЧС на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков на месте происшествия

Глава МЧС России Александр Куренков на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жилом дом, пострадавший от взрыва газа

Жилом дом, пострадавший от взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Ликвидация последствий взрыва

Ликвидация последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Обрушились два подъезда дома

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожарные ликвидируют возгорание

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жилом дом, пострадавший от взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Ликвидация последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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