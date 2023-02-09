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Коммерсантъ FM
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Парламент Чечни одобрил название главы региона в Конституции на чеченском языке

Парламент Чечни в ходе заседания единогласно проголосовал за внесение изменений в Конституцию республики. Поправки, в частности, уточняют в основном законе должность главы Чечни на чеченском языке — «Мехк-Да». Об этом сообщил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

«Цель данного изменения — установить единообразие в употреблении наименования должности главы региона на чеченском языке, который является государственным языком в ЧР»,— говорится в Telegram-канале Магомеда Даудова.

Поправки, в частности, включают положения, согласно которым глава Чечни считается гарантом Конституции республики, прав и свобод человека, а также наделяется полномочиями по обеспечению безопасности и территориальной целостности.

2 февраля Магомед Даудов объяснял, что «Мехк-Да» в переводе на русский — «высшее должностное лицо республики». По словам господина Даудова, это слово наиболее точно передает значение «ответственный за свой народ руководитель».

Лусине Баласян

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