Пермаварийпроект

Структуры, близкие к бывшему краевому чиновнику Михаилу Носову, планируют реконструировать аварийную трехэтажку на ул. Краснова, 16, в жилой дом. Краевое минимущество утвердило проект межевания квартала, в котором расположено ветхое строение. Соглас­но документу, высота дома увеличится до шести этажей, но малая площадь участка в 1,3 тыс. кв. м не позволит размес­тить возле новостройки парковки, площадки и прочее. Для расширения площади и благоустройства придомовой территории предполагается перераспределить этот участок с соседними землями. Одни экс­перты согласны с тем, что 1,3 тыс. кв. м может не хватить на обустройство необходимых зон. Другие считают, что обыграть детские и спортивные зоны и прочие элементы можно, делая их встроенными, на террасах и первых этажах дома.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Структуры, близкие к владельцу «Пермгражданпроекта» Михаилу Носову, планируют реконструировать расселенный аварийный дом на ул. Краснова, 16. Проектом займется АО «Стройземнедвижимость-Пермь», в число совладельцев которого ранее входил господин Носов. Краевое мин­имущество по заявлению компании утвердило проект межевания территории, ограниченной ул. Пушкина, Сибирской, Краснова и Газеты «Звезда». Приказ министерства датирован 30 декабря.

В выписке Росреестра указан предыдущий собственник участка на ул. Краснова, 16 — «Пермгражданпроект», нынешние владельцы не раскрываются. По сведениям самого Михаила Носова, проект межевания территории предполагает реконструкцию здания по ул. Краснова, 16. Параметры реконструкции и функциональное назначение будущего объекта на ул. Краснова пока не определены.

Участок под домом на ул. Краснова, 16, имеет площадь 1,3 тыс. кв. м и находится в зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с максимальной высотностью в шесть этажей и коэффициентом плотности 3,73. Правила землепользования и застройки разрешают размещение жилья на этой земле. Как сообщало 59.ru, дом на ул. Краснова, 16, построенный в 1936 году, признали аварийным и подлежащим сносу в 2008 году. Трехэтажка расселена, в реестре объектов культурного наследия не значится. Рядом находится ТЦ «Галерея», а через дорогу — парк имени Горького. Несколько лет назад здесь собирался строить элитный девятиэтажный дом совладелец Пермской кондитерской фабрики Александр Яцков. Позднее гос­подин Яцков вышел из проекта из-за его дороговизны.

В 2018 году участок на ул. Краснова, 16, купил «Пермгражданпроект». С 2019 года «Пермгражданпроектом» владеет бывший руководитель «Пермагростройзаказчика» Михаил Носов. Ранее господин Носов работал в департаменте АПК регионального правительства, а сейчас занимается бизнесом. В Kartoteka.ru указано, что Михаил Носов владеет более чем десятью компаниями в различных сферах. «Стройземнедвижимость-Пермь», соучредителем которой был бизнесмен, планирует комплексное развитие территории в Заостровке (через дорогу от СНТ «Речник-1»). Компанию «Стройземнедвижимость-Пермь» возглавляет Андрей Зеленин, а ее соучредителем с января 2022 года указан Денис Некрасов, гендиректор компании господина Носова «Кыласовское».

Согласно проекту межевания территории, собственники помещений дома по ул. Краснова, 16, решили реконструировать объект. Высоту здания увеличат до шести этажей, что не противоречит требованиям подзоны Ц-2, в которой расположена площадка. «В соответствии с основными техническими решениями площадь жилых помещений в многоквартирном доме принята 2392 кв. м (уточняется на стадии разработки проектной документации)»,— сообщается в проекте межевания. Однако площади участка не хватает для размещения возле дома проездов и пешеходных дорог, парковки, зеленых насаждений, детской и спортивной площадок. Для размещения этих объектов проект перераспределяет участок на ул. Краснова, 16, соседний участок в 446 кв. м (согласно данным 2ГИС, там находится парковка) и земли в государственной или муниципальной собственности. Напомним, что участок возле ТЦ «Галерея» и аварийной трех­этажки в 2020 году был продан на торгах «Дом.РФ» Юрию Спирину, который, по сведениям Business Сlass, является одним из собственников ТЦ «Галерея».

По данным источников, вовлечь в жилую застройку планировалось и соседний участок на ул. Краснова, 16а, где работает тяговая подстанция МУП «Пермгорэлектротранс». В администрации Перми пояснили, что в 2023 году здесь планируется возвести новую тяговую подстанцию. Проект межевания территории предполагает в том числе использование участка в этом квартале под коммунальное обслуживание.

По словам гендиректора «Перм­главснаба» Владимира Занина, центральное местоположение участка на ул. Краснова, 16, привлекательно для жилой застройки. Однако его площадь в 1,3 тыс. кв. м действительно слишком мала для размещения у дома парковки, детской и спортивной площадок, а также озеленения. «Было бы сложно разместить здесь эти объекты. С учетом расположения участка, здесь мог бы быть дом комфорт-класса, а лучше бизнес-класса. Если, например, обустраивать тут подземную парковку, то для такого маленького участка это будет очень дорого»,— считает господин Занин.

Совладелец девелоперского холдинга «Город мечты» Андрей Ляшков подчеркнул, что по правилам землепользования и застройки участок для многоквартирного дома должен иметь площадь не менее 1,2 тыс. кв. м. Земля под застройку обычно распределятся следующим образом: на 40% участка размещается дом, а 60% предназначено для баланса территории: под проезды, парковки и прочее. «Это может быть небольшой, компактный дом с подземным паркингом. Детские и спортивные площадки необязательно оборудовать на улице, их можно сделать встроенными, под крытыми навесами, на террасах. Иногда площадки занимают часть первого этажа, а спортивные зоны оборудуют на эксплуатируемых кровлях»,— рассуждает господин Ляшков. Если возле участка под застройку есть неосвоенные территории, то проектом межевания они могут быть предусмотрены в качестве дополнительных земель под жилой комплекс, добавил эксперт.

Евгения Ахмедова