ЕС призвал банки отчитываться о размерах замороженных российских активов

Юристы ЕС рекомендовали странам-членам начать требовать от банков предоставлять подробную информацию об объеме замороженных активов российского Центробанка в связи с желанием ЕС использовать эти средства для восстановления Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ.

Юридическая служба ЕС сообщила, что законы союза позволят ему инвестировать замороженные активы и использовать вырученные средства для помощи Киеву, но сначала чиновники должны разобраться с объемом активов Банка России и других госактивов РФ, находящихся под санкциями. Как пишет Bloomberg, в ЕС, по данным российского ЦБ, заблокировано активов примерно на $258 млрд. При этом, отмечает агентство, власти ЕС идентифицировали только $36,4 млрд из них.

Дарья Эрозбек