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Коммерсантъ FM
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В Facebook и Instagram восстановлены аккаунты Дональда Трампа

Аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram (принадлежат экстремистской и запрещенной в РФ Meta) восстановлены. Об этом Reuters сообщил пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун. В аккаунте в Facebook у Дональда Трампа 34 млн подписчиков, в Instagram — 23 млн.

О планах компании Meta восстановить аккаунты бывшего американского президента в Facebook и Instagram стало известно 26 января. В компании заявили, что общественность должна слышать точки зрения разных политиков и делать осознанный выбор. При этом в Meta заверили, что будут внимательно следить за аккаунтом господина Трампа.

Учетные записи Дональда Трапа были заблокированы в 2021 году. Это произошло после того, как его сторонники организовали штурм Капитолия в январе того же года. Позже Дональд Трамп комментировал инцидент в своих постах, которые Meta расценила как «восхваление насилия».

Лусине Баласян

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