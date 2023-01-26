Meta восстановит аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

Meta Platforms Inc (признана экстремистской и запрещена в России) восстановит учетные записи бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram (входят в Meta и тоже запрещены в РФ) в ближайшие недели. Об этом сообщается на сайте Meta. Аккаунты господина Трампа были заблокированы после того, как его сторонники штурмовали Капитолий 6 января 2021 года.

«В ближайшие недели мы прекратим блокировку аккаунтов господина Трампа в Facebook и Instagram. Мы установили новую защиту для предотвращения повторных правонарушений»,— сказано в заявлении технологической компании.

Ее представители заявили, что общественность должна «иметь возможность слышать, что говорят политики», чтобы делать осознанный выбор при голосовании. В компании подчеркнули, что при наличии явного риска причинения вреда реальному миру Meta все же готова вмешиваться в публичный дискурс.

В компании отметили, что «отстранение» экс-президента США от социальных сетей было чрезвычайным решением, принятым при чрезвычайных обстоятельствах.

Президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг в своем Twitter заявил, что в компании осознают, что любое решение по поводу разблокировки аккаунтов Дональда Трампа будет подвергнуто жесткой критике.

На своей платформе Truth Social господин Трамп, комментируя восстановление его учетных записей, написал, что «такое никогда больше не должно происходить с действующим президентом или кем-либо еще, кто не заслуживает возмездия».

Аккаунт Дональда Трампа в Twitter был разблокирован 20 ноября — после того, как владельцем соцсети стал Илон Маск.

Дарья Эрозбек