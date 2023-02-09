Начало строительства администрации Академического района перенесли на осень

Здание администрации Академического района Екатеринбурга начнут строить осенью, однако в проекте его площадь с 4,5 тыс. кв. м. сократится до 2 тыс. кв. м. Об этом стало известно в ходе выездного заседания депутатской группы по содействию развитию восьмого района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава администрации Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Академический был признали восьмым районом Екатеринбурга осенью 2021 года. Тогда же первые лица города и области символически заложили первый камень на пустыре, где будет построено здание районной администрации. В январе прошлого года группа компаний «Кортрос» заявила о планах построить в крыле будущего объекта свой новый офис. Планировалось, что суммарная площадь двух зданий составит чуть больше 11,4 тыс. кв. м., из которых 4,5 тыс. тв. м. — здание районной администрации. Позже, по словам застройщиков и главы района Николая Смирнягина, объемы пришлось сократить.

«Было запланировано строительство здания администрации Академического района с площадью 4,5 тыс. кв. м., однако жизнь внесла свои корректировки в экономику. Нами пересмотрено техническое задание, и на сегодня мэрия и администрация района определили потребность в площадях в 2 тыс. кв. м.»,— сказал директор филиала ООО «Объединенная служба заказчика» в Екатеринбурге Александр Кудрявцев.

Строительство здания администрации планировалось начать в феврале–марте этого года, однако работы до сих пор не начались. По словам гендиректора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергея Ланцова, процесс замедляют вопросы площади и финансирования. «Сегодня необходимость создания объектов, которые нужны для населения, растет в геометрической прогрессии. Но это не означает, что администрация в перспективе останется на 2 тыс. кв.м. Мы предусматриваем в проекте возможность расширения до 4,5 тыс. кв.м. Если мы ставим точку на том, что 2 тыс. кв.м пока достаточно — осенью может начаться строительство»,— пояснил генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Как уточнил Николай Смирнягин, до сентября планируется закончить проектирование здания, а в сентябре — запустить его строительство.

Напомним, после назначения на пост главы Академического района Николай Смирнягин заявил, что до завершения строительства здания администрации планирует располагаться на территории строительного городка в Академическом. «Если этот вопрос не двигать, получится, что у нас администрация будет и два, и три, и четыре года сидеть в стройгородке. А это неправильно. Это затрудняет обращение граждан к администрации. Так быть не должно»,— сказал депутат гордумы Михаил Матвеев.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте