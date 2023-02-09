VEON меняется долгами с инвесторами

Российские держатели ближайшего к погашению выпуска евробондов VEON Holdings с 10 февраля получили возможность расстаться с ними. В одном из предложенных вариантов можно обменять евробонды на новые пятилетние рублевые облигации «Вымпелкома», в другом случае их выкупят с дисконтом. Это первая сделка по обмену евробондов VEON в рамках его выхода с российского рынка и продажи «Вымпелкома». Однако эксперты считают, что предложенные условия больше выгодны эмитенту, тогда как инвесторов устроил бы выпуск замещающих бондов либо выкуп их по номиналу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инвесткомпания «Алор+» 10 февраля начинает сбор заявок от держателей одного из выпусков евробондов VEON Holdings (с погашением 13 февраля) на обмен или выкуп. В первом случае предлагается выкупить облигации по номиналу (плюс накопленный купонный доход, НКД) с одновременным выкупом на полученную сумму рублевых облигаций нового выпуска «Вымпелкома» со сроком погашения в феврале 2028 года и ставкой купона 10,55% годовых. Во втором случае возможен выкуп евробондов по 92,82% от номинала (плюс НКД). Предложение касается только инвесторов, обладающих правами на облигации, учитываемые в российских депозитариях. Заявки принимаются до 3 марта.

Сделка будет первым этапом процесса выхода российских инвесторов из евробондов VEON Holdings.

Это было одним из условий продажи его дочернего «Вымпелкома» российскому топ-менеджменту, согласованной с правкомиссией по иностранным инвестициям (см. "Ъ-Онлайн" от 3 февраля).

По данным Rusbonds, в обращении находится девять выпусков евробондов VEON с погашением в 2023–2027 годах. Шесть выпусков номинированы в долларах (на сумму более $5 млрд), три выпуска — в рублях (на 50 млрд руб.).

Как пояснили в пресс-службе «Вымпелкома», сделки планируются по всем выпускам евробондов, условия будут раскрыты на следующей неделе. Начало новых сделок запланировано на конец февраля.

Как пояснил заместитель гендиректора «Алор Брокер» Максим Дремин, замещение по всем бумагам предполагается провести до 15 марта. По его словам, срочность сделки по первому выпуску «обусловлена тем, что 13 февраля должна произойти выплата очередного накопленного купонного дохода, и чтобы он не застрял в Euroclear, российским держателям дается опция выйти из бумаг до этого числа».

В «Вымпелкоме» отметили, что сейчас идут консультации с держателями бумаг, которые проявляют «высокую готовность осуществлять сделки на предлагаемых условиях». По мнению Максима Дремина, цена выкупа 92,82% (плюс НКД) экономически обоснована, «исходя из текущего рынка по данным ценным бумагам и рискам, связанным с ними». Кроме того, схема согласована с рядом крупных держателей, отмечает он.

Однако, судя по опросу “Ъ”, не все участники рынка удовлетворены предложенными вариантами.

Сложно назвать перечисленные условия выгодными, если принимать во внимание, что держатели бумаг во «внешнем контуре» могут воспользоваться правом на выкуп по 102% плюс НКД, считает аналитик ФГ «Финам» Алексей Козлов.

По словам источника “Ъ” в крупной брокерской компании, в первом случае бондхолдерам предлагается «либо нести риски снижения котировок на вторичном рынке, либо сидеть в бумагах пять лет, но принять на себя валютный риск». В случае с выкупом с дисконтом, по его словам, пропущенные купонные платежи, «которые, судя по всему, держатели в НРД не получали с марта прошлого года, выплачены не будут».

Как отмечает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, в сообщении называется риск того, что объем выпуска рублевых облигаций ограничен. Однако сам планируемый объем — 20,5 млрд руб., этого «будет достаточно для удовлетворения потенциального спроса», полагает эксперт.

Максут Шадаев, глава Минцифры, в кулуарах форума Digital Almaty, 3 февраля 2023 года (цитата по ТАСС): «Если менеджмент «Вымпелкома» договорится о том, что российские инвесторы готовы продать им облигации в объеме не менее 90% от общего долга, значит, сделка состоится».

Участники рынка считают, что эмитент мог бы пойти навстречу инвесторам. «Красивыми вариантами решения вопроса стало бы замещение облигаций — в этом случае срок погашения совпадал бы с исходным»,— полагает Дмитрий Александров.

VEON на данный момент использует сложившуюся ситуацию в свою пользу, считает собеседник “Ъ” из крупной брокерской компании, в то время как другие эмитенты идут по пути либо справедливого замещения ("Газпром", ЛУКОЙЛ, ПИК, ММК, "Борец", "Совкомфлот", "Металлоинвест"), либо выкупа долгов по номинальной стоимости.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев, Юлия Тишина