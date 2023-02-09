PepsiCo отчиталась лучше прогнозов благодаря многочисленным повышениям цен в прошлом году

Выручка и чистая прибыль американской PepsiCo в четвертом квартале 2022 года оказались лучше прогнозов аналитиков за счет значительного повышения цен на продукцию. Так, выручка компании, согласно отчету, составила почти $28 млрд, в то время как аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что этот показатель будет равен $26,84 млрд.

По сравнению с прошлым годом выручка выросла на 10,9%, притом что объем проданных товаров сократился на 2%. Это объясняется тем, что PepsiCo несколько раз в течение 2022 года повышала цены на свои товары. Только в четвертом квартале года цены на продукты компании в среднем выросли на 16%. В четверг компания пообещала, что в 2023 году практически откажется от этой практики, так как «большая часть запланированных повышений цен уже произведена».

Чистая прибыль компании по итогам квартала рухнула на 60% — с $1,32 млрд до $518 млн, или $0,37 на акцию. Однако во многом это связано с уходом PepsiCo из России, продажей бизнеса по производству соков, а также сворачиванием ряда брендов. Без учета всех этих списаний чистая прибыль компании составила $1,67 на акцию, что лучше прогнозов в $1,65.

Кирилл Сарханянц