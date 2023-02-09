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Путин рассказал о спорах с главой Минтранса об увеличении закупок отечественной техники

Президент России Владимир Путин рассказал, что давно настаивает на необходимости увеличения закупок для производства отечественных самолетов. По его словам, он неоднократно ругался по этому поводу с главой Минтранса Виталием Савельевым.

Встреча президента России Владимира Путина с представителями авиационной отрасли в день 100-летия российской гражданской авиации в Кремле

Встреча президента России Владимира Путина с представителями авиационной отрасли в день 100-летия российской гражданской авиации в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина с представителями авиационной отрасли в день 100-летия российской гражданской авиации в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы знаем друг друга давно, но чуть-чуть приоткрою: мы с ним (Виталием Савельевым. — ''Ъ'') ругались, мы с ним всегда ругались. И я всегда говорил, Виталий Геннадьевич не даст соврать, что нужно больше внимания уделять закупкам отечественной техники, отечественной»,— сказал глава государства на встрече с представителями авиационной отрасли (цитата по ТАСС).

Глава государства добавил, что ожидает «своевременного» производства новых самолетов отечественной промышленности, в том числе МС-21, «Сухой Суперджет-100», Ил-114, Ту-214, а также вертолетов Ка-62, Ми-38 и «Ансат». Владимир Путин подчеркнул, что авиаперевозки в России должны опираться на отечественную технику.

Лусине Баласян

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