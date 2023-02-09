British American Tobacco может не покинуть Россию до 2024 года

Британская табачная компания British American Tobacco сообщила, что хочет продать все свои активы в России и Белоруссии до конца года. Однако, как рассказал в интервью Financial Times генеральный директор производителя Джек Боулз, процесс выхода из России не так прост и продажа бизнеса может состояться только в 2024 году.

«Мы хотим выйти (из России.— ''Ъ'') в 2023 году… Но у меня нет дара предвидения, поэтому я не могу быть в этом абсолютно уверен. Но цель действительно такая»,— заявил господин Боулз.

«Мы находимся на продвинутой стадии передачи бизнеса консорциуму, представляющему местный менеджмент и нашего дистрибутора. Такой формат передачи будет способствовать дальнейшему развитию нашего российского бизнеса без последствий для цепочки поставок и сотрудников. До окончания данного процесса мы не можем поделиться дальнейшими комментариями. При этом на протяжении всего процесса передачи бизнеса продукция компании производится и поставляется нашим торговым партнерам без перебоев», — сказал Олег Барвин, директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ»

British American Tobacco объявила об уходе из России в начале марта 2022 года. Решение было принято на фоне российской военной операции на Украине. Однако производителю сигарет Dunhill и Lucky Strike до сих пор не удалось завершить передачу бизнеса местным партнерам. Как отмечается в сегодняшней отчетности компании, она находится на «продвинутой стадии переговоров» о передаче бизнеса.

Ранее сегодня, 9 февраля, о трудностях при продаже российских активов сообщила Philip Morris International (марки Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, стики для IQOS). Корпорация оценила их в $2,5 млрд.

Кирилл Сарханянц