Магазин не завтрашнего дня

В фильме Стивена Спилберга «Особое мнение» героя Тома Круза при входе в магазин Gap распознают по сетчатке глаз, после чего голограмма продавца интересуется его мнением и дает рекомендации. Так «магазин будущего» представляли себе авторы фильма в 2002 году. И реальные участники рынка иногда недалеко уходят от сценаристов. «Супермаркет — это формат прошлого, мы ими больше не занимаемся»,— говорил в 2021 году в интервью РБК основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко, аргументируя перспективы онлайн-бизнеса. Но реальность, как всегда, вносит свои коррективы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На днях в иностранных СМИ появилась новость о корректировке формата магазинов без кассиров Amazon Fresh. В двух точках в Лондоне помимо технологии Just Walk Out, которая позволяет забрать товар и выйти через специальный турникет с автоматической оплатой, появились традиционные кассы. Журналисты портала RetailDetail отмечают, что это должно позволить Amazon Fresh привлечь более широкую аудиторию. В сложной экономической ситуации магазинам без кассиров тяжело поддерживать трафик, так как потребители обращают внимание на цены, которые в Amazon Fresh были сравнительно высокими, вероятно, из-за дорогостоящих технологических решений, пишет RetailDetail.

Для российского рынка подобные проекты также были трендом. «Азбука вкуса» совместно со Сбербанком и Visa открывала магазин без касс и продавцов в 2020 году в «Москва-Сити». Входящая в X5 Group «Пятерочка» тогда начала тестировать формат «Пятерочка #налету», где для покупок, входа и выхода использовалось мобильное приложение. В 2021 году в районе «Москва-Сити» магазин без касс и продавцов запустил «Вкусвилл». Но говорить об успешности этих проектов сейчас не приходится. В «Азбуке вкуса» еще в 2021 году сообщили о приостановке эксперимента. «Пятерочка #налету», судя по ее сайту, действует в одном магазине. А «Вкусвилл» без касс и продавцов в «Москва-Сити» закрыт. В сети говорят, что находятся в поиске новой площадки.

Мои собеседники на рынке называют основной сложностью таких форматов недостаточный контроль, полагая, что в кризис случаи воровства должны возрастать. А в условиях, когда даже у крупнейших российских игроков замедляются темпы роста выручки, от тех вряд ли стоит ждать новых инвестиций в инновационные форматы. Как считают мои источники, инновации теперь могут быть только продиктованные экономикой — например, сервисы оплаты, позволяющие сетям сэкономить на банковских комиссиях. Возможно, отказ от излишне футуристических концепций пойдет некоторым игрокам даже на пользу и те сфокусируются на улучшении более приземленных и важных для потребителей сервисов.