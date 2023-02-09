Фото дня: 9 февраля

Военные учения НАТО в Румынии, взрыв газа в Новосибирске и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Констанца, Румыния. Французский солдат в камуфляжной раскраске на военных учениях НАТО Eagle Royal 23 Фото: Reuters Новосибирск, Россия. Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Газиантеп, Турция. Спасатели обыскивают обломки разрушенного после землетрясения здания Фото: Kamran Jebreili / AP Анн-Арбор, США. Баскетбольный матч между командами «Мичиган Вульверинз» и «Небраска Корнхаскерс» Фото: Carlos Osorio / AP Алеппо, Сирия. Поиск выживших на месте разрушенного здания после землетрясения Фото: Firas Makdesi / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Констанца, Румыния. Французский солдат в камуфляжной раскраске на военных учениях НАТО Eagle Royal 23 Фото: Reuters Новосибирск, Россия. Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Газиантеп, Турция. Спасатели обыскивают обломки разрушенного после землетрясения здания Фото: Kamran Jebreili / AP Анн-Арбор, США. Баскетбольный матч между командами «Мичиган Вульверинз» и «Небраска Корнхаскерс» Фото: Carlos Osorio / AP Алеппо, Сирия. Поиск выживших на месте разрушенного здания после землетрясения Фото: Firas Makdesi / Reuters