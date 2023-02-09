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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 9 февраля

Яркие кадры четверга

Военные учения НАТО в Румынии, взрыв газа в Новосибирске и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Констанца, Румыния. Французский солдат в камуфляжной раскраске на военных учениях НАТО Eagle Royal 23

Констанца, Румыния. Французский солдат в камуфляжной раскраске на военных учениях НАТО Eagle Royal 23

Фото: Reuters

Новосибирск, Россия. Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме

Новосибирск, Россия. Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Газиантеп, Турция. Спасатели обыскивают обломки разрушенного после землетрясения здания

Газиантеп, Турция. Спасатели обыскивают обломки разрушенного после землетрясения здания

Фото: Kamran Jebreili / AP

Анн-Арбор, США. Баскетбольный матч между командами «Мичиган Вульверинз» и «Небраска Корнхаскерс»

Анн-Арбор, США. Баскетбольный матч между командами «Мичиган Вульверинз» и «Небраска Корнхаскерс»

Фото: Carlos Osorio / AP

Алеппо, Сирия. Поиск выживших на месте разрушенного здания после землетрясения

Алеппо, Сирия. Поиск выживших на месте разрушенного здания после землетрясения

Фото: Firas Makdesi / Reuters

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Констанца, Румыния. Французский солдат в камуфляжной раскраске на военных учениях НАТО Eagle Royal 23

Фото: Reuters

Новосибирск, Россия. Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Газиантеп, Турция. Спасатели обыскивают обломки разрушенного после землетрясения здания

Фото: Kamran Jebreili / AP

Анн-Арбор, США. Баскетбольный матч между командами «Мичиган Вульверинз» и «Небраска Корнхаскерс»

Фото: Carlos Osorio / AP

Алеппо, Сирия. Поиск выживших на месте разрушенного здания после землетрясения

Фото: Firas Makdesi / Reuters

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