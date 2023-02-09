Директор сочинского санатория осужден за гибель 12-летней шахматистки из Энгельса

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор руководителю ООО «КСКК «АкваЛоо» и ООЦ «Илона» Николаю Шангину, который обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели 12-летней шахматистки из Энгельса Саратовской области Полины Куниковой.

Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда, господин Шангин в качестве директора заключил с ООО «Федерация шахмат России» договор, по котором в санатории «Аквалоо» в апреле прошлого года проводились соревнования - первенство России по шахматам, быстрым шахматам, блицу и шахматной композиции, Всероссийского соревнования по шахматам «Первая лига» среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, юниоров и юниорок.

По версии суда, подсудимый знал, что рядом с санаторием на прилегающем участке есть заброшенное здание, не огороженное должным образом со всех сторон, имеющее доступ на территорию. Несмотря на это он не организовал его ограждение по всему периметру и не дал указаний охране патрулировать участок, что якобы стало причиной трагедии. 26 апреля прошлого года на территорию соседнего с санаторием участка проникла 12-летняя шахматистка, там на нее напала стая собак крупной породы. От полученных травм девочка погибла. Ранее сообщалось, что собаки принадлежали 51-летнему горожанину – он их кормил, но у животных был свободный доступ на территории и они в любой момент могли ее покинуть. Он осужден за причинение смерти по неосторожности.

Николай Шангин вину в инкриминируемом ему преступлении признал частично.

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. С ООО «КСКК «АкваЛоо» в пользу потерпевшей стороны взыскана денежная компенсацию морального вреда в размере 5 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Марина Ковалева