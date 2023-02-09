Экс-начальник иркутской колонии осужден за организацию пыток заключенных

Свердловский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника ИК-6 Алексея Агапова и двух его подчиненных — Алексея Медникова и Антона Ерохина. Как сообщает пресс-служба суда, мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, они лишены права занимать должности на государственной службе, в государственных учреждениях, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 1 год 6 месяцев»,— отмечается в сообщении.

Вынесенный приговор не вступил в законную силу. Источник «Ъ», знакомый с ходом рассмотрения дела, сообщил, что потерпевшим по нему является один из заключенных, отбывавший срок в колонии №15 в Иркутской области. В 2021 году он был переведен в ИК-6, где над ним издевались так называемые разработчики по поручению сотрудников колонии. Целью пыток было «получение информации об организаторах бунта заключенных», произошедшего весной 2020 года.

Влад Никифоров, Иркутск