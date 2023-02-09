Верховный суд отказался отменять Fan ID

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении искового заявление петербургского адвоката Игоря Коняева, который требовал изменить список спортивных соревнований с обязательным применением системы Fan ID. Об этом сообщает РАПСИ.

Паспорт болельщика (Fan ID) — документ, требуемый при посещении спортивных мероприятий в России. На территории РФ стал впервые использоваться перед Олимпиадой в Сочи. Получить Fan ID можно либо через «Госуслуги», либо в МФЦ.

Как уточняет издание, Игорь Коняев болеет за «Зенит» и посещает все домашние матчи команды по абонементу. В 2021 году господин Коняев мог присутствовать на матчах чемпионата России без оформления Fan ID, поскольку тогда документ был обязательным только на пяти российских стадионах: «Екатеринбург Арене», «Нижнем Новгороде», «Ростов Арене», «Самара Арене» и «Фиште». Однако с 1 декабря 2022 года действие закона о паспорте болельщика распространили на все матчи Премьер-лиги.

Несмотря на то, что Игорю Коняеву удалось беспрепятственно оформить Fan ID, отмечает РАПСИ, он заявил о нарушении его права поддержать любимую команду. «Законодатель предполагал, что Fan ID будет действовать не для постоянных, а для разовых соревнований. В большинстве своем — международных. Если бы в законе шла речь о российских турнирах, это было бы в нем прописано»,— утверждает господин Коняев.

По мнению петербургского адвоката, паспорт болельщика «бюрократизирует посещение футбола» и сокращает доходы Премьер-лиги. Не все футбольные фанаты захотят оформлять Fan ID, поскольку не уверены, понравится ли им атмосфера на стадионе, утверждает Игорь Коняев. Он также не согласен с выбором соревнований, на которых паспорт болельщика будет обязателен.

Представляющий интересы Минспорта РФ юрист Андрей Васильев отметил, что Игорь Коняев пытается обжаловать закон «О паспорте болельщика», а не распоряжение правительства о списке соревнований.

«Правительство будет выпускать новые распоряжения, а установленный перечень может расширяться. Выбор футбола связан с тем, что после ЧМ 2018 года остались "мощности" для введения паспорта: стадионы и инфраструктура. Это лишь организационно-технический момент, никакой дискриминации в этом нет»,— указал господин Васильев.

По результатам заседания судья Вячеслав Кириллов счел аргументы Игоря Коняева недостаточными и отказал в удовлетворении искового заявления.

30 декабря 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Против использования Fan ID неоднократно выступали футбольные фанатские движения, в частности болельщики «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и «Рубина». Спартаковское объединение «Фратрия» заявило, что бойкот матчей Российской премьер-лиги будет бессрочным. С этим согласны группировки других футбольных клубов. По мнению футбольных фанатов, паспорт болельщика не способствует усилению безопасности на стадионах, а только расширяет возможности контроля над людьми.

Подробнее о реакции на Fan ID — в материале «Ъ».