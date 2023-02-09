Новым гендиректором ФК «Кубань» стал Любомир Кантонистов

Новым генеральным директором футбольного клуба «Кубань» стал Любомир Кантонистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спортивный блогер Сергей Ильев.

Любомир Кантонистов стал спортивным директором «Кубань» (тогда команда называлась «Урожай») в 2019 году. Эту должность он занимал до декабря 2022 года, когда место занял Сергей Доронченко.

Футбольный клуб и сам Любомир Кантонистов о назначении официально пока не объявили. На сайте команды новый руководитель указан пока техническим директором.

В декабре 2022 года на собрании учредителей клуба бывший гендиректор клуба Эдуард Сафонов озвучил решение оставить занимаемый пост.

Татьяна Ручкина

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