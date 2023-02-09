Бывший гендиректор Третьяковки Трегулова узнала об увольнении из СМИ

Бывший генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, на место которой сегодня, 9 февраля, Минкультуры назначило Елену Проничеву, узнала об увольнении из СМИ. Об этом она рассказала «Национальной службе новостей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зельфира Трегулова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Зельфира Трегулова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Хотите услышать, что я думаю о своем увольнении, о котором узнала из СМИ? Ничего! Все, спасибо»,— сказала госпожа Трегулова и повесила трубку. В Минкультуры объясняли увольнение госпожи Трегуловой истечением срока трудового контракта.

Елена Проничева до этого возглавляла Политехнический музей, а также была исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности. Ее отец Владимир Проничев был первым заместителем ФСБ, руководил оперативным штабом по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке.

Зельфира Трегулова была гендиректором Третьяковки с 2015 года. В январе на Третьяковку пожаловался некий Сергей Шадрин. По информации «Новых известий», его не устроила композиция с картинами второй половины XX века. После этого Минкультуры направило Зельфире Трегуловой письмо и попросило предоставить отчет о соответствии выставки духовно-нравственными ценностям.

Подробнее — в материале «Третьяковку спросили о ценностях».

Анастасия Ларина