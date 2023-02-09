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Коммерсантъ FM
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Депутат Госдумы поддержала идею проводить «Разговоры о важном» для родителей

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова направит в Минпросвещение предложение о проведении родительских собраний в формате «Разговоры о важном». С инициативой создать тематические собрания для родителей школьников выступили представители Национальной родительской ассоциации.

Ольга Казакова

Ольга Казакова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ольга Казакова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ходе расширенного заседания комитета по просвещению члены Национальной родительской ассоциации обратили внимание, что занятия «Разговоры о важном» стоит расширить и для родителей — организовать тематические родительские собрания, где будут обсуждать не только «покупку штор».

«Хорошая идея. Мы как раз в результате нашей встречи предложим. В министерство (просвещения.— "Ъ") направим такое предложение — "Разговоры о важном" для родителей ... Тогда может и ходить будут охотнее на родительские собрания»,— сказала госпожа Казакова (цитата по «РИА Новости»).

После начала военной операции России на Украине в российских школах ввели меры по патриотическому воспитанию обучающихся. С 1 сентября 2022 года начали проводить патриотические уроки «Разговоры о важном». Занятия проходят каждый понедельник в рамках так называемых классных часов. На них, в частности, обсуждается российская военная операция.

Подробнее — в материале «Ъ» «В стране патриотических уроков».

Милена Костерева

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