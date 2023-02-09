Авиаперевозки в мире выросли в 2022 году на 64,4%

В прошлом году авиаперевозки в мире выросли на 64,4% в сравнении с 2021-м (в пассажиро-километрах, RPK). Это данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА). При этом авиаперевозки остаются на уровне 68,5% в сравнении с допандемийными показателями 2019 года. Особенно внушительно в 2022 году выросли международные авиаперевозки — на 152,7%. Правда, это связано с более слабым ростом в 2021 году, поэтому они остаются на уровне 62,2% относительно 2019 года. Внутренние авиаперевозки увеличились на 10,9%, они находились на уровне 79,6% относительно 2019 года.

«Отрасль завершила 2022 год в намного лучшем состоянии, чем начала его, так как большинство правительств в течение года отменили связанные с COVID-19 ограничения на поездки, и люди воспользовались восстановлением свободы передвижения,— отметил генеральный директор IATA Уильям Уолш.— Будем надеяться, что 2022-й станет годом, когда правительства навсегда откажутся от регуляторных оков, которые так долго привязывали граждан к земле».

По мнению господина Уолша, пандемия показала, что закрытие границ и ограничение авиаперелетов не могут существенно снизить распространение инфекционных заболеваний «в нашем глобально взаимосвязанном мире», при этом негативно влияя на жизнь людей и мировую экономику.

Яна Рождественская