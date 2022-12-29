Российский кэш оградили китайской стеной

Платежная система UnionPay установила лимиты на снятие наличных за границей. Ограничение касается ее карт, выпущенных российскими банками. Обналичить можно не более 500 тыс. юаней в год — это чуть больше пяти миллионов рублей по текущему курсу. Но почему UnionPay пошла на такие меры? И с какими трудностями могут столкнуться ее российские пользователи за рубежом? Разбирался Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Интерес россиян к UnionPay начал заметно расти в марте, когда Visa и Mastercard покинули отечественный рынок. Китайская платежная система, по сути, осталась единственной международной альтернативой, чьи карты можно было использовать за границей. Правда, довольно быстро и с ней начались проблемы. В апреле, как писал “Ъ”, многие иностранные онлайн-магазины перестали принимать платежи по выпущенному в России пластику UnionPay. А осенью россияне стали жаловаться на похожие офлайн-трудности в Испании, Чехии и на Кипре.

Теперь же за пределами родины они смогут снять в день не более 50 тыс. юаней или 500 тыс. руб. с небольшим, а годовой лимит не сильно превышает 5 млн в российской валюте. Впрочем, безналичных операций это не касается, рассказали “Ъ FM” в колл-центре банка «Русский стандарт»: «Ограничение введено с 21 декабря. Деньги, снятые в России, под них не подпадают и на покупки они не распространяются. Только на снятие и только за рубежом. До 21 декабря такого не было».

А в начале октября карты UnionPay перестали обслуживать банкоматы Nosto. Это была единственная сеть в Финляндии, которая работала с китайской платежной системой. Компания-владелец устройств пошла на такой шаг из-за наплыва российских туристов. Они опустошали банкоматы на юго-востоке страны неподалеку от погранпереходов.

Китайская система могла учесть этот случай при введении лимитов за границей, чтобы в том числе не страдали местные банки. Так считает председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов: «Представьте банкомат в Финляндии или во Франции. В нем есть определенное количество денег для суточного расходования. Туда приезжают люди с китайскими картами и снимают безумное количество налички. Банкомат останавливается, он пустой. Клиенты банка начинают звонить, жаловаться, его нужно загружать, возрастает стоимость обслуживания. Оператор банкоматов начинает с этим бороться, например, закрывать операции вывода».

Но к чему теперь готовиться российским держателям карт UnionPay? Гендиректор консалтингово-аналитического союза Артем Генкин уверен, что на повседневные расходы введенных лимитов на наличные вполне достаточно. А вот с более серьезными тратами могут возникнуть проблемы, считает собеседник “Ъ FM”: «Самый типичный кейс — за объект недвижимости, какие-либо ценные бумаги, ликвид-активы оплата происходит путем вручения продавцу подобной карты, по которой он, получив информацию о доступе к ней от покупателя, мог потом снимать с денежные средства за рубежом. Теперь это станет невозможно или как минимум затруднено».

Впрочем, варианты не зависеть от установленного Union Pay лимита все-таки остаются, подчеркивает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков: «Самый простой, лежащий на поверхности способ: когда потребитель только путешествует с этой картой, ему нужно иметь несколько карт, соответственно, открыть несколько счетов, если понадобится больше наличных, чем то, что сегодня может предложить платежная система UnionPay».

Однако, держателей китайских карт среди россиян пока не так много. «Ведомости» на прошлой неделе со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой компании «Б1» (бывшей Ernst & Young) писали, что UnionPay в стране пользуются только 2% банковских клиентов. 64% при этом предпочитают «Мир». Имеется в виду национальная платежная система.

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