В Улан-Удэ отменен концерт Дианы Арбениной

В Улан-Удэ отменен запланированный на 21 февраля концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Как сообщили «Ъ» в компании, уполномоченной распространять билеты, ООО «Сибкасса», причины отмены концерта пока неизвестны

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Арбенина

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Диана Арбенина

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

«Возврат денег за билеты, приобретенные онлайн, произойдет автоматически. Кроме того, можно обратиться в наши офисы о оформить возврат средств»,— добавили в организации.

У Дианы Арбениной на 22 и 23 февраля запланированы концерты в Чите. Об их отмене не сообщалось.

В 2014 году Диана Арбенина сообщала об отменах своих концертов в разных городах России. Она связывала это с тем, что она выступила в Киеве, выразила поддержку Украине и извинилась за коллег, которые отказались приехать в эту страну по политическим мотивам. В 2022 году, после начала российской военной операции на Украине, об отменах выступлений коллектива не сообщалось.

О позиции Дианы Арбениной по поводу ее концертов в 2014 году — в ее интервью «Ъ FM».

Влад Никифоров, Иркутск