Кубанский минсельхоз заключил соглашение о сотрудничестве с логистической платформой Smartseeds

Министерство сельского хозяйства Краснодарского края и цифровая логистическая платформа Smartseeds заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба компании. Документом предусмотрена совместная работа в области повышения производительности труда и внедрения цифровизации в отрасль сельского хозяйства Кубани.

«В Краснодарском крае много предприятий АПК, которые уже внедрили цифровые технологии в производственный процесс. Например, в растениеводстве уровень цифровизации за последние пять лет вырос на 30%. Около 250 сельхозпроизводителей края используют цифровые технологии в растениеводстве на площади около 1,2 млн га. Одним из инструментов для кубанских предприятий отрасли может быть цифровая логистическая платформа Smartseeds»,— рассказал министр сельского хозяйства региона Федор Дерека.

По словам директора Smartseeds Антона Кондратова, платформа занимается интеграцией перевозчиков и сельскохозяйственных предприятий в современное цифровое пространство. «Предлагаемые нами продукты позволяют аграриям одномоментно получить доступ к тысячам грузоперевозчиков и организовать доставку любых объемов продукции. На сегодняшний день Smartseeds сотрудничает с большинством грузоперевозчиков Краснодарского края, а объемы осуществленных через платформу перевозок исчисляются миллионами тонн»,— сообщил Антон Кондратов.

Сегодня более 40 компаний Краснодарского края размещают заявки на перевозку зерна на платформе Smartseeds. В их числе сельхозпроизводители, экспортеры, зернотрейдеры и перерабатывающие предприятия.

Smartseeds — цифровая логистическая платформа для автоматизации перевозок в сельском хозяйстве с использованием юридически значимого электронного документооборота.

Андрей Ульченко

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