Определены санатории Башкирии, которым предоставят субсидии за участников СВО

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии опубликовало список санаториев, которые получат субсидии из республиканского бюджета на возмещение затрат по оздоровлению участников специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Украины.

Было подано 12 заявок от санаторно-курортных организаций, все они одобрены. Соглашения будут заключены с санаториями «Ассы», «Зеленая роща», «Якты-Куль», «Янган-Тау», «Карагай», «Красноусольск», «Танып», «Юматово», «Радуга», профилакторием «Березка», домом отдыха «Березки», оздоровительным центром «Энергетик».

Порядок предоставления субсидий был утвержден в конце декабря постановлением правительства Башкирии. Субсидии распространяются на военнослужащих, добровольцев, лиц, проходивших службу в республиканских подразделениях войск нацгвардии, и контрактников. Размер выплат санаториям ограничен 60,2 тыс. руб. на одного участника СВО, исходя из стоимости двухнедельного пребывания в размере 4,3 тыс. руб. в сутки. Субсидии будут предоставляться однократно.

Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщал, что санаториям выделят в 2023 году 100 млн руб. на оздоровление участников СВО.

Влада Шипилова

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