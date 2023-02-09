Бывшая руководитель музея PERMM назначена директором краевой музыкальной школы

Министерство культуры Прикамья учредило юрлицо строящейся краевой музыкальной школы — ГБПОУ «Краевая музыкальная школа». По данным «СПАРК-Интерфакс», организация была зарегистрирована 7 февраля. Директором учреждения назначена Вера Никольская, экс-руководитель музея современного искусства PERMM.

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Краевая музыкальная школа будет учебным учреждением особого типа, в котором планируется совмещать общеобразовательные занятия и специальную музыкальную подготовку. Здание школы возводится в микрорайоне ДКЖ Дзержинского района Перми. Сдача объекта ожидается в IV квартале 2023 года. Площадь здания составит 17,5 тыс. кв. м, оно рассчитано на 350 учеников, из них 100 будут проживать в интернате.

Вера Никольская возглавляла музей современного искусства PERMM c декабря 2017-го по конец августа 2019 года. До работы в музее госпожа Никольская была директором МАОУ «Предметно-языковая школа “Дуплекс”». После ухода из PERMM работала руководителем агентства по делам архивов Пермского края. В декабре прошлого года стало известно, что Вера Никольская рассматривается на должность директора краевой музыкальной школы.