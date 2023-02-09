Продажа торгового центра «Сити молл» в Новокузнецке приостановлена по решению суда

Кемеровский арбитраж приостановил продажу одного из крупнейших торговых центров Кузбасса – «Сити молл» в Новокузнецке. На аукцион 10 марта в рамках конкурсного производства в ООО «Сити молл инвест» были выставлены шестиэтажное здание торгового центра общей площадью 83,5 тыс. кв м и право аренды земельного участка ТЦ площадью 35,8 тыс. кв м. Начальная цена торгов была установлена в 2,5 млрд руб.

Однако по иску единственного учредителя должника Юрия Егорова о разрешении разногласий по цене реализации ТЦ и земельного участка арбитражный суд Кемеровской области в качестве обеспечительной меры приостановил продажу до вступления в законную силу судебного акта по иску.

ТЦ «Сити молл» был открыт в декабре 2013 года, является вторым по величине в Кузбассе торговым центром после ТРЦ «Планета» в Новокузнецке. Конкурсное производство было открыто в собственнике «Сити молла» ООО «Сити молл инвест» в августе 2021 года по заявлению Альфа-банка. Выставленный на продажу ТЦ находится в залоге этого банка.

Игорь Лавренков, Кемерово