Один из крупнейших в Кузбассе торговых центров выставлен на торги за 2,5 млрд рублей

На продажу выставлен один из крупнейших торговых центров Кузбасса – «Сити молл». Как следует из объявления о торгах, начальная стоимость актива составляет более 2,5 млрд руб. В составе лота – шестиэтажное здание торгового центра общей площадью 83,5 тыс. кв м., а также право аренды земельного участка, на котором расположен ТЦ, его площадь – 35,8 тыс. кв м. Планируется, что открытые торги состоятся в начале марта в форме аукциона с открытой формой предоставления предложений о цене имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ТЦ «Сити молл» был открыт в декабре 2013 года, является вторым по величине в Кузбассе торговым центром после ТРЦ «Планета» в Новокузнецке. Реализация актива происходит в рамках банкротства управляющей компании ТЦ – ООО «Сити молл инвест». Заявление о признании компании несостоятельной в конце 2020 года подал в суд Альфа-банк. Требования банка к должнику, как тогда сообщалось, составили более 5 млрд руб. в том числе, по основному долгу — 1,15 млрд руб.

Подробнее о ситуации с банкротством «Сити-молл инвеста» - «Моллу помалу»

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Оксана Павлова