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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 71 год председателю Ассоциации юристов России Сергею Степашину

Сергей Степашин

Сергей Степашин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сергей Степашин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова:

— Дорогой Сергей Вадимович! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Поистине сложно найти направление деятельности нашего государства, не отмеченное вкладом Ваших усилий. Редко кому удалось пройти такой уникальный путь, как Вам. И всегда, над чем бы Вы ни работали, предметом Вашего пристального внимания остается область прав и свобод человека, желание действенно помочь людям. Искренне желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, счастья, благополучия и успехов на благо нашей Родины!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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