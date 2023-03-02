Сегодня исполняется 71 год председателю Ассоциации юристов России Сергею Степашину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Степашин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Степашин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова:

— Дорогой Сергей Вадимович! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Поистине сложно найти направление деятельности нашего государства, не отмеченное вкладом Ваших усилий. Редко кому удалось пройти такой уникальный путь, как Вам. И всегда, над чем бы Вы ни работали, предметом Вашего пристального внимания остается область прав и свобод человека, желание действенно помочь людям. Искренне желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, счастья, благополучия и успехов на благо нашей Родины!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»