Проект красноярского крематория получил разрешительное заключение Роспотребнадзора

Проект крематория в Красноярске получил согласование краевого управления Роспотребнадзора. Информацию об этом руководитель управления Дмитрий Горяев разместил в своем Telegram-канале 9 февраля.

«Сегодня управлением Роспотребнадзора выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарного законодательства проекта санитарно-защитной зоны для планируемого красноярского крематория»,– сообщил он.

Как пояснил господин Горяев, заключение выдано в связи с тем, что устранены все нарушения в части проектируемой санитарно-защитной зоны. Согласование Роспотребнадзора необходимо для прохождения дальнейшей государственной экспертизы проекта.

О том, что городским властям представлен проект крематория, мэрия Красноярска сообщала еще в 2018 году. Реализовать проект планируется на территории кладбища Бадалык.

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Валерий Лавский