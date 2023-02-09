Главные анонсы 9 февраля

9 февраля, в день 100-летия гражданской авиации, президент России Владимир Путин встретится с представителями авиационной отрасли и по ВКС примет участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации. Также, в рамках юбилейных мероприятий, глава государства примет участие в торжественном вечере в Кремлевском дворце, где вручит государственные награды представителям отрасли.

Госдума соберется на пленарное заседание.

СПБ Биржа увеличит с 496 до 696 количество ценных бумаг международных компаний, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 мск.

На космодроме Байконур (Казахстан) запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-22», который должен доставить на МКС топливо, оборудование и воду. Оформление ракеты посвящено 80-летию Сталинградской битвы.

Мосгорсуд рассмотрит жалобы на продление ареста обвиняемых в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Как ожидается, 9 февраля россиянин Юрий Мартышев, отсидевший в США за киберпреступления, вернется в Россию.

В Брюсселе пройдет специальное заседание Европейского совета — высшего политического органа ЕС. В повестке, в частности, вопросы субсидирования экономики ЕС в связи с принятием в США акта о снижении инфляции. Приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

В Грузии пройдут акции с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения.

В Берлине состоится встреча президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и президента Словении Наташи Пирц-Мусар.

В КНР начнется визит премьер-министра Камбоджи Хун Сена.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибудет с визитом в Узбекистан.