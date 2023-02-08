Ценное место

В администрации Ульяновска прорабатываются документы по введению в центре города платных парковок. Мэрия уже в четвертый раз делает попытку их введения, однако, как отмечают в администрации города, решение пока так и не принято. Депутаты гордумы и заксобрания отмечают, что наведение порядка с парковочными местами необходимо, но прежде надо наладить работу общественного транспорта, на который будут вынуждены пересесть многие горожане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», мэрия Ульяновска намерена ввести в центре города платные парковки. В распоряжении редакции имеется дорожная карта «по вопросу организации платных парковок», подписанная и.о. главы города Дмитрием Зверевым 31 января 2023 года.

Согласно документу, до 28 февраля планируется принятие постановления администрации города по отмене предыдущего порядка выбора оператора парковки, а к 3 марта — утверждение состава комиссии по вопросам организации и использования парковок. В то же время до 20 февраля комиссия уже должна утвердить перечень мест под платные парковки. До 1 февраля управление дорожного хозяйства и транспорта должно было разработать правила предоставления субсидий юрлицам (операторам) на обеспечение затрат по созданию, развитию и использованию системы управления парковочным пространством, до 28 февраля планируется принять соответствующее постановление по субсидиям. До 1 марта должно быть принято постановление администрации о наделении полномочиями оператора «единого городского парковочного пространства» (ЕГПП), к 15 марта планируется определить поставщика услуг на создание и эксплуатацию ЕГПП. До 25 января правовое управление мэрии должно было подготовить и передать в гордуму (для оформления законодательной инициативы) проект регионального закона «О некоторых требованиях к платным парковкам». До 1 апреля гордума должна будет внести соответствующие изменения в ­бюджет2023.

Впервые в администрации Ульяновска заговорили о необходимости введения платных парковок еще в 2014 году. К теме вернулись в феврале 2017 года, но решение об их введении так и не было принято. В третий раз вопрос введения платных парковок в центре Ульяновска стали продвигать в сентябре 2021 года, тогда был определен порядок отбора оператора, внесены изменения в постановление мэрии об определении размера платы (он устанавливается на основании заключения экспертной организации). Согласно принятому тогда проекту, предполагалось, что тариф платной парковки составит 30 руб. в час, на создание девяти платных парковок в центре города на 677 мест с соответствующим оборудованием требовалось 36 млн руб. капзатрат, доходы от парковок в месяц должны были составить 1,9 млн руб. в месяц, от штрафов за нарушение правил парковки — 2,4 млн руб. в месяц. Уже был объявлен конкурс на отбор оператора платных парковок, однако комиссия управления ФАС обнаружила в действиях мэрии признаки нарушения закона «О защите конкуренции». С тех пор возобновления работы мэрии по введению платных парковок не было.

14 декабря прошлого года на сайте мэрии был выложен на обсуждение проект постановления администрации с прилагаемым «порядком создания и использования, в том числе на платной основе, парковочных мест». Согласно документу, платный период — с 8 час. утра до 20 час. Остальное время, а также в выходные и праздничные дни парковочные места бесплатны. Также бесплатный период для всех граждан составляет 15 минут, после чего в случае неоплаты может быть начислен штраф. Согласно пояснительной записке, принятие постановления не влечет за собой дополнительных расходов бюджета. Впрочем, судя по сайту мэрии, документ так и не подписан.

Заметим, платные парковки уже введены в таких региональных центрах ПФО, как Нижний Новгород (60 руб. в час, но 612 руб. за 24 часа) или Казань (50–79 руб. в зависимости от расположения). В Самаре в 2020 году уже были подготовлены правила и тарифы (от 45 до 60 руб. в час), однако в 2021 году мэрия решила «заморозить» проект в связи с его критикой со стороны депутатов, чтобы прежде «все подготовить, а не будоражить людей».

Получить пояснения от руководителя управления дорожного хозяйства и транспорта Валерия Художидкова не удалось — в течение дня по своим телефонам он был недоступен. Его заместитель Николай Болдырев, подписавший дорожную карту, от комментариев отказался. В отделе развития дорожного хозяйства пояснили, что предложения по платным парковкам готовит региональный Центр организации дорожного движения (ЦОДД, АНО, участники — мэрия и региональный минтранс). Там не исключают, что ЦОДД и может стать оператором парковок. Директор ЦОДД Дмитрий Аксененко в течение дня был для комментариев недоступен.

Первый заммэра Ульяновска Вадим Андреев пояснил «Ъ», что пока никакие документы не приняты, «проект находится в стадии предварительной проработки, и никакие решения пока не принимались».

Председатель профильного комитета гордумы Петр Столяров подтвердил «Ъ», что работа по платным парковкам возобновлена, но «документы пока не подготовлены, сроки перенесены на март». По его мнению, проект необходим «для наведения порядка на улично-дорожной сети в центральной части города». Впрочем, свою позицию по поводу платных парковок он не определил: «В других городах все это давно работает. Но я пока не могу сказать, будет это работать у нас, или нет. Еще будем обсуждать проект на комитете и заседании думы в марте. Уже не раз пытались вводить их и откладывали. Посмотрим, что предложат». Его коллега по комитету, зампред гордумы Сергей Моргачев заявил «Ъ», что он будет голосовать против проекта. «Да, если ввести платные парковки, мы уйдем от пробок. Но сначала надо создать условия. Многие из тех, кто прежде ездил на работу на личном автомобиле, теперь, чтобы не платить за парковку треть зарплаты, будут вынуждены пересесть на общественный транспорт, а он у нас ходит плохо, да и попробуй в костюмчике проехать там, чтоб к тебе ничего не прилипло… Людей ставят в безвыходное положение»,— отметил депутат.

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев в беседе с «Ъ» заметил, что он в курсе планов мэрии, и областные депутаты уже приняли «на опережение» в декабре закон о штрафах за нарушение правил платных парковок. «Если автовладелец просрочил бесплатное время, ему дается возможность до 24:00 добровольно оплатить парковку, в противном случае выписывается штраф 1 тыс. руб.»,— пояснил депутат. Какие изменения планирует внести мэрия в региональный закон, он не знает. В то же время господин Грачев заметил, что «с одной стороны, надо упорядочить парковочное пространство, с другой стороны, в этом деле нельзя гнаться за пополнением городской казны, учитывая доходы населения». «Тем более что если многие пересядут на общественный транспорт, могут возникнуть новые проблемы, поскольку общественный транспорт в Ульяновске явно хромает»,— добавил депутат.

Сергей Титов, Ульяновск