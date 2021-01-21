Платные парковки поставили на паузу

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посчитал открытие платных парковок в текущем году в Самаре преждевременным и «жестко» отреагировал на это предложение. После этого мэр Самары Елена Лапушкина сообщила, что пока этот вопрос прорабатывается как перспективный и не будет решаться в 2021 году. Ранее городские власти заявили о планах обустроить в текущем году в Самаре платные парковки. Представители фракции КПРФ, депутат Госдумы Александр Хинштейн выступили против этой идеи. Кроме того, активисты начали собирать подписи и выступать с пикетами.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посчитал открытие платных парковок в текущем году в Самаре преждевременным. Соответствующее заявление он сделал на совещании по развитию строительной отрасли региона. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Как отмечает пресс-служба облправительства, глава региона «жестко» отреагировал на предложение властей города о вводе платных парковок в центре Самары.

«Принятие такого решения возможно только тогда, когда ситуация тщательно проанализирована и реализованы решения, связанные с альтернативными парковками, строительством новых парковок, в том числе при возведении многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры, и самое главное — приняты действенные меры по развитию общественных перевозок. Вы объявили громко о планах по введению платных парковок, получается, это все сделано?» — обратился губернатор к мэру Самары Елене Лапушкиной.

Глава города ответила, что пока вопрос о введении платных парковок прорабатывается как перспективный и точно не будет решаться в этом году.

«Прежде всего, нужно все подготовить, а не будоражить людей. До принятия необходимых решений и мер по развитию транспортной инфраструктуры, общественных перевозок, отработки градостроительной документации, считаю, говорить о введении платных парковок в Самаре преждевременно»,— цитируются в сообщении слова Дмитрия Азарова.

В конце минувшего года городские власти заявили о планах обустроить в текущем году в Самаре платные парковки. Их предполагается сделать в Самарском, Ленинском, Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах города. Стоимость аренды одного машиноместа на платной стоянке в Самаре будет колебаться от 45 до 65 руб. в час. Согласно проекту, транспорт можно будет оставлять бесплатно только в ночное время, праздники и выходные. Бесплатной также будет кратковременная парковка — не более 15 минут.

Против организации платных парковок выступила фракция КПРФ — представители партии внесли в губернскую думу законопроект о приостановке введения коммерческих стоянок в связи с пандемией. Авторы законодательной инициативы отмечали, что «желание мэрии стимулировать граждан пересаживаться на общественный транспорт путем создания системы платных парковок практически во всех центральных районах города противоречит задачам сохранения здоровья граждан в период пандемии».

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн также высказался против этого решения: «Считаю введение платных парковок в Самаре неправильным и поспешным. Прежде чем это делать, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Пока же это просто изъятие денег у самарцев непонятно за что».

Кроме этого, в январе текущего года активисты инициировали сбор подписей против открытия платных парковок в Самаре. Также они провели в городе серию одиночных пикетов. Тогда первый секретарь Куйбышевского РК КПРФ Сергей Горлов отмечал, что мэрия будет получать от платных парковок в Самаре «лишь часть доходов, а львиная доля будет уходить в карман частников».

Ранее городские власти сообщали, что первые платные парковки в Самаре должны появиться летом 2020 года. Перечень площадок был утвержден еще в декабре 2019 года, он включает 6867 мест. За счет введения платных стоянок администрация планирует «снизить нагрузку на дорожную сеть и повысить привлекательность общественного транспорта». Предполагается, что за счет них ежегодные поступления в муниципальный бюджет будут составлять до 50–70 млн руб. В феврале 2019 года глава города Елена Лапушкина внесла проект поправок в областной закон «Об административных правонарушениях…», который подразумевал введение санкций за неоплату стоянки, несмотря на то что сами платные парковки не были введены.

«Городские власти отличаются от региональных тем, что им нужно решать проблему, а региональным властям надо заниматься политикой,— отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.— Это немного разные уровни власти. Городские власти решают, где найти ту заплатку, чтобы зашить свой тришкин кафтан. Поэтому они говорят о платных парковках. Естественно, они первоначально согласовали эту идею если не с губернатором, то с его командой. Наверно, им сказали: „Выходите с этой идеей — денег нет“. 70% регионов России имеют отрицательный баланс ­бюджета».

По мнению Дмитрия Журавлева, губернатор понимает, что с политической точки зрения сейчас не время вводить платные парковки: «Губернатор — это политическая величина. И для него важно, чтобы на ближайших выборах не победили коммунисты. Потому что тогда, скорее всего, будет новый губернатор. И этот вопрос для него актуальнее, чем вопрос о том, как залатать дыры в городском бюджете. Публичное порицание городских властей — это политический ход. Это нормально, особенно для молодой российской политики. Если бы он вызвал мэра и сказал, что против, то какой бы был политический эффект? Периодически важно не дать что-нибудь, а продемонстрировать, что не отнял».

Ани Айвазян