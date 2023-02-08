Автобусы и трамваи проверят комплексно

В Самаре началась комплексная проверка муниципальных транспортных перевозчиков. В ней участвуют прокуратура, сотрудники городского ОГИБДД У МВД РФ, регионального Роспотребнадзора и Управления Ростехнадзора по ПФО. В частности, они проверят техническое состояние транспорта, в том числе на предмет отопления, выяснят, соблюдают ли перевозчики расписание движения и прочее. В Самарской области за последние два месяца поступило более 400 жалоб на работу пассажирского транспорта. В частности, в Самаре жители жалуются на несоблюдение графика движения, плохие условия проезда. Большинство обращений приходится на работу транспорта, обслуживающего Куйбышевский и Красноглинский районы. Глава Самары Елена Лапушкина сообщила, что одна из основных проблем отрасли связана с износом подвижного состава и инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Комплексная проверка муниципальных транспортных перевозчиков стартовала в Самаре. Кроме прокуратуры в ней участвуют сотрудники городского ОГИБДД У МВД РФ, регионального Роспотребнадзора и Управления Ростехнадзора по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщает городское надзорное ведомство.

В частности, они проверят техническое состояние транспортных средств, в том числе на предмет отопления. Кроме того, правоохранители выяснят, соблюдают ли перевозчики расписание движения маршрутных транспортных средств и соответствует ли число единиц подвижного состава условиям муниципальных контрактов.

В Самарской области участились жалобы на работу общественного транспорта. Так, по данным министерства транспорта и автодорог Самарской области, за последние два месяца поступило 413 сообщений о неудовлетворительной работе пассажирского транспорта. В основном жители жаловались на нарушение графика движения, холод и переполненность в салонах трамваев и автобусов. Ситуация с общественным транспортом ухудшилась на фоне морозов в начале января. Так, 10 января в Самаре загорелся автобус № 50 (ООО «Самараавтогаз») прямо во время движения по маршруту. Происшествие случилось в районе Загородного парка. Из автобуса было эвакуировано 20 человек. В январе в городе произошел пожар во втором вагоне трамвая № 19. По предварительным данным, пожар могло вызвать короткое замыкание в предохранительной коробке пустой водительской кабины второго вагона состава. Речь идет о вагоне старого образца Tatra Т3. Он выгорел полностью.

В Самаре ежедневно на линию выходит свыше 1000 единиц подвижного состава, а ежегодный пассажиропоток составляет более 160 млн пассажиров, рассказала глава Самары Елена Лапушкина на оперативном совещании в правительстве региона 7 февраля. Она отметила, что одна из основных проблем отрасли транспорта в городе связана с износом подвижного состава и инфраструктуры: «Ситуация напрямую влияет на ритмичность работы общественного транспорта и влечет жалобы пассажиров». По словам мэра, основная тематика обращений — несоблюдение расписания движения, неудовлетворительные условия проезда. Большинство жителей жалуются на работу транспорта, обслуживающего Куйбышевский и Красноглинский районы.

Елена Лапушкина подчеркнула, что по каждому обращению жителей проводится разбор, принимаются меры вплоть до увольнения: «Что касается несоблюдения интервалов движения, то зачастую причинами становятся дорожный фактор, нехватка водителей и кондукторов, сход транспорта с линии из-за поломок. Предприятия своими силами проводят текущий ремонт подвижного состава».

До 1 июля в Самаре начнут работать 12 новых трамвайных вагонов на самых напряженных маршрутах, отметила мэр. В первом полугодии администрация города планирует закупить не менее 50 новых автобусов в лизинг. Также будут обновлены имеющиеся трамвайные вагоны. Елена Лапушкина объяснила это тем, что стоимость модернизации в 2,5 раза ниже, чем закупка нового вагона: «В результате модернизации вагон получит новый корпус и будет соответствовать всем современным требованиям комфорта и безо­пасности».

Дальнейшее улучшение работы городского общественного транспорта, по словам главы города, связано с финансированием отрасли — сейчас принято решение по дофинансированию перевозок. Средства будут выделены из городского бюджета — финансирование отрасли транспорта превысит 1 млрд руб., отметила мэр.

Ани Айвазян