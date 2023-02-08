Следствие сделалось домашним

Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест двух бывших топ-менеджеров крупнейшего в стране разработчика электронных медицинских сервисов ООО «Цифромед». Директора компании Роман Селиванов и Леонид Куковин обвиняются в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они пытались получить откат в размере 10 млн руб. у бизнесмена-конкурента, выигравшего контракт на подключение Московской области к уже действующей в столице системе дистанционной связи больных с медучреждениями.

Следователь главного следственного управления Главного управления (ГСУ ГУ) МВД по Москве попросил Тверской райсуд заключить под стражу бывших директоров по развитию «Цифромеда». Свое ходатайство он мотивировал тем, что бизнесменам, обвиняемым в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), грозят сроки до десяти лет заключения. С учетом этого обстоятельства, по мнению автора ходатайства, они наверняка попытаются противодействовать расследованию, если останутся на свободе.

Адвокат Леонида Куковина, которого доставили на процесс первым, высказала другие аргументы. По ее мнению, никаких доказательств причастности топ-менеджера к мошенничеству следствие до сих пор не предъявило, следовательно, и для избрания столь жесткой меры пресечения оснований нет.

Адвокат рассказала суду о переполненности российских изоляторов, пояснила, как сложно сейчас не только адвокатам, но и самим следователям добиваться разрешения на встречу с арестантом, и попросила суд оставить господина Куковина под домашним арестом, чтобы «ускорить и упростить расследование».

Интересно, что суд на этот раз прислушался к защитнику и разрешил обвиняемому до 6 апреля оставаться дома под надзором сотрудников управления ФСИН по Москве. Такая же мера пресечения была избрана Тверским судом и для доставленного на следующий процесс Романа Селиванова. Свою причастность к инкриминируемому преступлению ни один из арестантов в суде не признал.

По версии следствия, жертвой предполагаемых мошенников Селиванова и Куковина едва не стал их коллега и конкурент по цифровому бизнесу Сергей Шишмарев, гендиректор Московского центра новых технологий телекоммуникаций (МЦ НТТ). Его компания выиграла проведенный министерством здравоохранения Московской области конкурс на подключение региона к уже запущенному в соседней Москве электронному сервису связи больных с поликлиниками через короткий телефонный номер 122. Стоимость контракта составила 122 млн руб., однако уже через несколько дней после победы господину Шишмареву, как полагает полиция, позвонил бывший директор по развитию бизнеса «Цифромеда» Селиванов, который сообщил, что при подведении итогов была допущена «техническая ошибка» и решение может быть изменено.

На состоявшейся встрече вероятный мошенник предложил избежать пересмотра, для чего победителю нужно будет выполнить два условия: привлечь к разработке программного обеспечения указанную им фирму, а также выплатить отступные в размере 10 млн руб.

Признанный позже потерпевшим Сергей Шишмарев дал собеседнику понять, что принимает его условия, а сам обратился с заявлением в полицию. Первую часть отката в 2,5 млн руб. он передал Роману Селиванову на следующей встрече, состоявшейся 6 февраля, после чего получателя денег задержали полицейские и подключившиеся к операции сотрудники ФСБ. Еще один предположительно действующий директор по развитию бизнеса «Цифромеда» — Куковин, по версии следствия, участвовал в афере дистанционно, контролируя действия коллеги по телефону, поэтому сразу после задержания господина Селиванова оперативники поехали за ним.

ООО «Цифромед» было создано ГК «Ростех» и ПАО «Ростелеком» в 2019 году. Как следует из отчетности, в 2021–2022 годах фирма выполнила десять госконтрактов на 3 млрд руб. При этом одновременно «Цифромед» выступил и в роли заказчика, заключившего с субподрядными организациями 108 договоров почти на такую же сумму. Возможно, по этой причине выручка ООО в 2021 году составила 6,1 млрд руб., а чистая прибыль — всего 6,7 млн руб. По официальным данным, «Цифромед» был разработчиком Единой госсистемы информирования в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и других электронных медицинских сервисов. Таких, например, как программа онлайн-записи пациентов к врачам-специалистам, электронная медкарта, кабинет «Мое здоровье» на портале «Госуслуги» и консультации в режиме «Телемедицина». В мае 2022 года принадлежавшие «Ростеху» 49% долей «Цифромеда» выкупила АО «Национальная медицинская экосистема здравоохранения», принадлежащая АО «Фармстандарт». Остальные доли ООО остались у «Ростелекома».

В «Ростехе» и «Цифромеде» сообщили, что обвиняемые не числятся в их штате. При этом обе компании заявили, что оказывают начатому расследованию полное содействие и готовы предоставить полиции всю затребованную ею информацию.

Сергей Машкин