У вас винт отклеился

Завершена судебная экспертиза причин поломки судна «Пола Мария», за которую компания «Пола Райз» требует компенсацию в рублях и долларах у судостроительного завода «Красное Сормово». Эксперт решил, что при креплении левой винторулевой колонки производства германской Schottel было недостаточно клея. В Балтийском море у судна вместе с ней отвалился винт, и судовладелец хочет взыскать убытки за ремонт судна и свои издержки. На верфи полагают, что сухогруз сел на мель, либо ходил в плотных льдах, но эксперт опроверг эти доводы. Доверия у судостроителей экспертиза не вызвала, эксперта и представителей Российского морского регистра пригласят в суд. Если вина «Красного Сормова» будет доказана, завод может предъявить регрессные требования к Schottel или регистру, выдавшему сертификаты качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Красное Сормово» давно строит сухогрузы, но происшествие с винторулевой колонкой случилось только на одном судне

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ «Красное Сормово» давно строит сухогрузы, но происшествие с винторулевой колонкой случилось только на одном судне

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В судебном споре «Пола Райз» с нижегородским судостроительным заводом «Красное Сормово» появилось заключение эксперта о причинах поломки левой винторулевой колонки (ВРК) сухогруза «Пола Мария» серии RSD59, построенного в 2020 году по заказу Государственной транспортно-лизинговой компании.

Как писал «Ъ-Приволжье», авария произошла 30 марта 2021 года в акватории Балтийского моря. Компания «Пола Райз» отремонтировала новый сухогруз и потребовала от судостроителей 28 млн руб. и почти $600 тыс. компенсации за поломку и простой судна сначала в претензионном порядке, а затем в арбитражном суде. На «Красном Сормове» отказались оплачивать поломку, считая, что их вины в инциденте нет.

Представители верфи заявили, что ВРК немецкого производителя Schottel поступила полностью собранной, корабелы лишь установили колонку на строящееся судно. Юристы завода предположили, что сухогруз мог эксплуатироваться в условиях плотного льда или сел на мель, что и послужило настоящей причиной аварии. Эту версию поддержал и представитель Schottel, сообщивший, что винторулевая колонка пережила сверхнормативную нагрузку в 133 тонны. Истец «Пола Райз» инициировал судебную экспертизу, которая объяснила бы причину поломки.

Эксперт ООО МПКБ Аскольд Шебарский основной причиной случившегося назвал производственные и конструктивные дефекты винторулевой колонки. А именно недостаток клея, который сотрудники Schottel использовали при монтаже винта, и само его применение в качестве крепежа в дополнение к резьбовым соединениям. Также эксперт сослался на «человеческий фактор и отказ динамометрического ключа» при сборе ВРК на заводе-изготовителе.

«По мнению эксперта, наличие клеевого фиксатора — ненадежный способ. Требовалась именно механическая стяжка с креплением винтов и всей винторулевой колонки», — отметил представитель «Пола Райз» Илья Чехин в суде.

Со временем под воздействием вибрации крепление колонки расшаталось, и движитель потеряли почти в вертикальном положении, добавил господин Чехин. Аналогичные выводы, по его словам, сделали и специалисты, осмотревшие сухогруз вскоре после аварии.

Экспертиза отвергла версию судостроителей о возможной посадке судна на мель и его ненадлежащей эксплуатации во льдах. По словам Ильи Чехина, судно садится на мель носом и длина сухогруза не позволяет повредить в этом случае винт. Кроме того, сведений о применении буксиров, которые стаскивали бы «Пола Мария» с мели, нет, как и характерных повреждений при буксировке, отметил он. А применение сухогруза в Балтике гарантировано условиями контракта и классификацией судна, способного выдержать лед толщиной до полуметра. Арктический и антарктический научно-исследовательский институт не подтвердил экстремальные погодные условия, способные повлиять на эксплуатацию судна и привести к его поломке, добавил юрист.

Представитель завода «Красное Сормово» Светлана Гусева попросила суд вызвать эксперта Шебарского: ответчику неясно, как он пришел к выводам о причинах поломки ВРК. «Какие технологии должны применяться, какой клеевой фиксатор должен использоваться и в каких количествах? Эксперту необходимо было выполнить лабораторные исследования клеевого состава, этого сделано не было. Это непонятные оценочные суждения, взятые с потолка», — раскритиковала она исследование. Ответчик считает, что экспертиза основана, в том числе, на записях судового журнала, который не дает ответа на вопросы о причинах поломки, а также приведены нерабочие интернет-ссылки о погодных условиях в день аварии.

Без разъяснений эксперта завод не может сформировать позицию относительно иска, отметила Светлана Гусева, убедив суд вызвать на следующее заседание также и сотрудника Российского морского регистра судоходства, контролировавшего строительство судна и выдавшего сертификат качества на детали.

«Если будет установлена вина завода, мы пойдем с регрессным иском к Регистру или поставщику оборудования», — подчеркнула она. Разбирательство по делу сухогруза продолжится в марте.

Добавим, ранее завод «Красное Сормово» не смог оспорить переуступку права требования страховки за сухогруз от страховой компании судовладельцу. Судостроители просили признать недействительным допсоглашение между «Пола Райз» и «Альфа-страхованием», опасаясь, что переуступка приведет к двойному требованию убытков с верфи. Однако пока разбирательство вокруг аварии не завершено, суд посчитал требования судостроителей необоснованными.

Роман Рыскаль