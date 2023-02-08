Второй топ-менеджер «Цифромеда» помещен под домашний арест по делу о мошенничестве

Второй фигурант дела о мошенничестве, потерпевшим по которому выступает гендиректор АО «Московский центр новых технологий телекоммуникаций» (МЦ НТТ) Сергей Шишмарев, помещен под домашний арест. Тверской суд Москвы избрал эту меру пресечения директору компании АО «Цифромед» Роману Селиванову до 6 апреля, следствие просило об аресте, сообщает ТАСС.

Ранее под домашний арест поместили директора «Цифромеда» Леонида Коковина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Уголовное дело было возбуждено 6 февраля, сначала фигурантов заподозрили во взяточничестве. Вину они не признают.

Согласно данным следствия, Романа Селиванова взяли с поличным при передаче 2,5 млн руб. от господина Шишмарева, компания которого выиграла конкурс минздрава Мособласти на поддержку работы контакт-центра 112 на сумму 210 млн руб. После этого, по данным следствия, с Сергеем Шишмаревым захотели встретиться «некие доверенные лица заказчика, чтобы обсудить условия».

По данным следствия, Роман Селиванов заявил гендиректору МЦ НТТ, что его компания выиграла конкурс из-за технической ошибки, в связи с чем к контракту собираются привлечь другую фирму.

Мария Федотова