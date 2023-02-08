Регулярный чемпионат КХЛ

Западная конференция

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1. СКА 61 35 5 4 2 3 12 210:131 93

2. «Локомотив» 62 32 3 2 3 5 17 147:112 82

3. ЦСКА 60 31 5 1 3 5 15 182:140 82

4. «Торпедо» 60 29 6 4 1 3 17 178:138 82

5. «Динамо» (М) 60 26 4 5 5 4 16 155:126 79

6. «Витязь» 60 22 5 4 5 3 21 150:147 70

7. «Динамо» (Мн) 61 19 4 2 6 7 23 156:178 63

8. «Северсталь» 60 16 4 5 5 7 23 156:167 62

9. «Спартак» 60 18 3 4 2 6 27 136:166 58

10. «Куньлунь» 61 15 3 3 4 1 35 141:190 47

11. «Сочи» 59 5 2 0 2 7 43 113 223 23

Восточная конференция

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1. «Ак Барс» 61 22 9 4 2 7 17 163:143 79

2. «Сибирь» 61 20 8 8 3 3 19 160:143 78

3. «Автомобилист» 59 26 6 1 4 5 17 166:147 75

4. «Металлург» 60 27 4 1 4 6 18 163:150 74

5. «Авангард» 59 24 5 4 3 3 20 161:140 72

6. «Салават Юлаев» 60 23 5 3 6 3 20 151:132 71

7. «Адмирал» 60 19 4 7 5 4 21 117:121 69

8. «Амур» 60 19 4 5 3 5 24 125:142 64

9. «Нефтехимик» 61 21 6 1 2 3 28 150:180 61

10. «Трактор» 61 19 2 5 2 7 26 143:175 61

11. «Барыс» 62 20 3 3 4 3 29 137:169 59

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата первые восемь мест в конференции, выходят в первый раунд play-off. Выделенные команды вышли в первый раунд play-off.