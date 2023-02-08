Годовая инфляция за неделю в России ускорилась до 11,72%

Инфляция в России с 31 января по 6 февраля составила 0,26%, ускорившись с 0,21% неделей ранее, согласно данным Росстата. В годовом выражении инфляция за неделю выросла до 11,72%, следует из обзора Минэкономики.

Среди продовольственных товаров выросли цены на колбасы и сыры на 0,4%, на водку — на 0,3%, на говядину, стерилизованное молоко и куриные яйца — на 0,2%. Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 5,1%, при этом подешевела гречневая крупа — на 1%, свинина — на 0,5%, мясо кур — на 0,3%, творог и поваренная соль — на 0,2%, подсолнечное масло, сахар-песок и рис — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на туалетную бумагу — на 0,6%, на хозяйственное мыло — на 0,4%, на гигиенические прокладки и сухие корма для домашних животных — на 0,2%, на стиральные порошки — на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники и зубные пасты — на 0,5%.

Среди лекарств подорожали ренгалин — на 0,6%, корвалол — на 0,4%, поливитамины — на 0,3%, отечественный анальгин — на 0,2%, левомеколь — на 0,1%.

Стоимость автомобильного бензина почти не изменилась, дизельное топливо подешевело на 0,2%.

Продовольственная инфляция составила 0,51%, в сегменте непродовольственных товаров рост достиг 0,02%, в секторе услуг цены выросли на 0,21%, сообщает тем временем в своем обзоре Минэкономики.

Мария Федотова