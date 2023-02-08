ЗакС в первом чтении принял закон, изменяющий критерии банкротства УК

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, изменяющий критерии для банкротства жилищных управляющих компаний. Инициатива подверглась критике со стороны парламентариев, однако за ее принятие проголосовал 31 депутат из 50.

Согласно законопроекту, минимальный размер долга предлагается установить на уровне половины выручки за предыдущий год, а срок погашения задолженности увеличить с двух до 18 месяцев. Сейчас начать процедуру банкротства УК можно при долге организации более 300 тыс. рублей.

Как рассказал зампред постоянной комиссии по городскому хозяйству Борис Зверев, по текущим законодательным нормам под критерии банкротства подпадают абсолютно все УК, подведомственные городскому Жилкому. При этом их долги не всегда являются следствием недобросовестности. В свою очередь Наталья Астахова из «Единой России» заявила, что в нынешней редакции законопроект защищает управляющие компании, а не жителей. При этом оппозиционные депутаты отметили, что поправки могут создать поле для злоупотреблений и необоснованных поборов УК с жильцов.

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