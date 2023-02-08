Аптечная сеть CVS покупает оператора медицинских центров Oak Street Health за $10,6 млрд

Сегодня, 8 февраля, CVS Health, одна из крупнейших аптечных сетей в США и мире, объявила о покупке оператора медицинских центров Oak Street Health. Сумма сделки составила $10,6 млрд с учетом выплаты долга. Акционеры Oak Street получат по $39 за акцию — таким образом, премия составит 16% в сравнении с ценой во вторник и 73% в сравнении с ценой перед тем, как в январе появилась первая информация о возможной покупке. Ожидается, что сделка будет завершена в текущем году.

Oak Street управляет сетью из 160 медицинских центров, в основном обслуживающих пожилых пациентов по страховой программе Medicare. За последнее время CVS совершила несколько сделок, отражающих ее стремление диверсифицировать свою деятельность и стать многопрофильной компанией, предоставляющей широкий спектр медицинских услуг — от продажи лекарственных препаратов до лечения пациентов на дому и в медицинских учреждениях. В сентябре прошлого года CVS купила за $8 млрд оператора медицинских услуг Signify Health, с которым сотрудничают 10 тыс. врачей и других медицинских работников в США.

Яна Рождественская