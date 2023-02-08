Мораторий не сдержал банкротства

Несмотря на действовавший шесть месяцев мораторий на банкротство, количество признанных в 2022 году финансово несостоятельными сибиряков по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в полтора раза. В среднем по России рост числа банкротств физлиц составил 44,2%. Самую высокую динамику по числу новых банкротств в Сибири демонстрируют Республика Алтай (+130,3%) и Красноярский край (+100,6%). Эксперты связывают такой рост с общей ситуацией в экономике и ожидают, что в 2023 году граждан-банкротов станет еще больше вслед за снижением их реальных доходов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты не исключают, что в 2023 году количество граждан-банкротов увеличится, учитывая снижение реальных доходов населения

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Эксперты не исключают, что в 2023 году количество граждан-банкротов увеличится, учитывая снижение реальных доходов населения

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Арбитражные суды в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в 2022 году ввели процедуру реализации имущества в отношении 30,5 тыс. человек — физических лиц и индивидуальных предпринимателей. По данным портала «Федресурс», рост к 2021 году составил 55,2% при среднем по России показателе 44,2%.

Наибольшая динамика по числу новых банкротств физических лиц отмечена в Республике Алтай (+130,3%), Красноярском (+100,6%) и Алтайском (+74,6) краях. У Новосибирской и Омской областей этот показатель находится примерно на уровне среднего по России (+42,8% и +46,8% соответственно). При этом Омская область вошла в федеральную десятку регионов с самой высокой долей банкротств среди населения. Несостоятельными признаны 276 человек на каждые 100 тыс. жителей региона. Самый низкий в Сибири процент граждан-банкротов — в Туве (48 на 100 тыс. населения), годовой прирост тоже минимальный (12,9%).

Популярность процедуры внесудебного банкротства физических лиц (через МФЦ) в большинстве сибирских регионов растет меньшими темпами, чем в целом по России. В СФО количество таких банкротств увеличилось за год на 36,7%, в стране – на 52,6%. Процент начатых дел к числу поданных заявлений, по данным «Федресурса», вырос с 50,6% в 2021 году до 61,8% в 2022-м. В Сибири финансово несостоятельными через МФЦ за год признаны около 1,2 тыс. человек. Два региона СФО — Омская (345, +14,6% к 2021 году) и Иркутская (181, +81%) области — вошли в федеральную десятку лидеров по общему числу начавшихся внесудебных банкротных процедур.

«При анализе факторов, влияющих на количество банкротств граждан, нельзя не учитывать, что, как правило, они сами инициируют свое банкротство (в отличие от компаний, где заявителями зачастую выступают кредиторы). Именно поэтому в 2022 году ситуация с мораторием не повлияла на востребованность гражданами применения процедур банкротства»,— прокомментировал «Федресурсу» общероссийскую динамику первый замминистра экономического развития России Илья Торосов. Мораторий на банкротство, распространявшийся и на компании, и на физических лиц, действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года, он касался только заявлений со стороны кредиторов. «Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 96,7% случаев в 2022 году. Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила 2,2%, ФНС России — 1%»,— подсчитали в «Федресурсе».

Исполнительный директор АО «Центр по работе с проблемными активами» Ольга Анисимова также отмечает, что мораторий, который правительство ввело прежде всего для защиты пострадавших от западных санкций компаний, не оказал значительного влияния на предотвращение роста потребительского банкротства. «Финансовые проблемы физических лиц — это комплексная проблема, вызванная многими причинами. К ним могут относиться высокая кредитная нагрузка, закрытие производств и предприятий в регионах, вызванное в том числе санкционным давлением, а также долгоиграющие последствия пандемии коронавируса. Статистика говорит о том, что за прошедший год доля проблемной задолженности физических лиц в целом увеличилась на 139,5 млрд руб.»,— отмечает госпожа Анисимова. Она не исключила, что в отдельных регионах СФО долги работодателей перед работниками, а соответственно, количество банкротств, продолжат расти и в 2023 году.

Ведущий аналитик по суверенным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский связывает рост числа банкротств физических лиц как с общей ситуацией в экономике и снижением реальных денежных доходов населения в 2022 году, так и с тем, что этот механизм становится все более известным среди граждан. При этом динамика банкротств по регионам, по мнению эксперта, может отличаться в силу различной информированности населения о таком механизме, а также индивидуальных показателей динамики реальных денежных доходов и уровня просроченной кредиторской задолженности в регионах.

В числе факторов, оказавших влияние на рост банкротств граждан, эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин называет итоги миграции в регионах СФО. По итогам трех кварталов 2022 года округ покинули 27,1 тыс. человек (годом ранее миграционный прирост составил 6,3 тыс. чел.). Наибольший отток зафиксирован в Иркутской области (–8,9 тыс. чел.), Омской области (–7,7 тыс. чел.), а также в Алтайском крае (–6,1 тыс. чел.), отмечает эксперт. «Таким образом, можно предположить, что часть граждан, наметивших покинуть СФО, прибегли к процедуре банкротства, чтобы снять с себя долговое бремя»,— говорит он.

«Совсем недавно президентом было озвучено поручение относительно облегчения процедур внесудебного банкротства граждан, в связи с чем есть вероятность того, что количество процедур банкротства по такой схеме в 2023 году увеличится. Доходы населения в 2023 году, вероятно, продолжат снижаться, что также будет являться фактором для увеличения количества процедур банкротств»,— считает господин Бухарский.

Дарья Решетникова