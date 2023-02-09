Ритейл в эпоху перемен

Как ритейл справился с вызовами 2022 года, участники и эксперты рынка вместе с представителями государственной власти обсудили на круглом столе «Ритейл-2023: эпоха перемен», организованном ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге. Несмотря на уход брендов, нарушение логистических цепочек поставок, спад покупательной способности и нерадужные прогнозы экспертов, игроки рынка оценивают ситуацию на «хорошо».

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Фото: Дмитрий Многолет ...участники и эксперты рынка вместе с представителями государственной власти обсудили на круглом столе «Ритейл-2023: эпоха перемен»

Фото: Дмитрий Многолет

По данным Федеральной службы государственной статистики, общий оборот розничной торговли по России за 11 месяцев 2022 года составил 38,3 трлн рублей. Такой результат, несмотря на нестабильность экономики, превысил показатели аналогичного периода 2021 года (35,2 трлн рублей). Согласно данным исследовательской компании NielsenIQ, номинальный рост рынка FMCG-товаров (товаров повседневного спроса) за прошлый год составил 13,6%. Однако рост продаж обусловлен инфляцией: ее вклад составил 17%. Объем же реального потребления сократился на 3,4%. Это ниже, чем в период кризиса 2014–2015 годов. В течение года аналитики отмечали снижение реальных располагаемых доходов населения и покупательной способности. Кроме того, сократился спрос на непродовольственные товары.

На одной волне

Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге за 11 месяцев 2022 года составил 1766,6 млрд рублей, приводит данные комитет по промышленной политике, инновациям и торговли Санкт-Петербурга (КППиТ). По данным председателя комитета Кирилла Соловейчика, это на 2,8% выше показателя 2021 года. «Для торговли 2022 год был настолько же непростым, как и для других сфер экономики. Санкционное давление неизбежно оказало влияние на работу предприятий торговли: на ритейле, безусловно, отразился и разрыв логистических цепочек, и уход иностранных брендов. Однако по итогам года мы выйдем на показатели товарооборота близкие к итогам 2021»,— рассказал господин Соловейчик.

В течение года, по данным комитета, наблюдался рост спроса по большинству позиций продовольственных товаров. С непродовольственными ситуация была иная: с марта по декабрь спрос варьировался на уровне 75–80% от показателей 2021 года. «Это было вызвано как тем, что население объективно начало экономить на товарах не первостепенной значимости, так и уходом зарубежных производителей с российского рынка»,— отметил председатель КППИТ.

Правительство города, по словам господина Соловейчика, фокусируется на поддержке многоформатной торговли. «В 2022 году мы сделали значительный шаг вперед в организации ярмарок, увеличив в 1,6 раза количество дней их проведения, что способствовало росту оборота в этом сегменте в четыре раза (17,7 млрд рублей). Кроме того, мы увеличили количество мест на ярмарках»,— поделился успехами руководитель комитета.

Подводя итоги 2022 года, одним из его трендов господин Соловейчик назвал импортозамещение. «Совокупная доля отечественных товаров в ассортименте торговых сетей, ведущих деятельность в Петербурге, превысила 90%, а по некоторым категориям продуктов достигла 100%. Это говорит о том, что в городе увеличивается продовольственная безопасность, которая неразрывно связана с “нашим добрым соседом” — Ленинградской областью. Мы одна агломерация»,— прокомментировал он.

Еще один тренд, на который обратил внимание господин Соловейчик,— продолжающийся рост онлайн-торговли, при этом уровень «сетевизации» розницы в городе остается самым высоким в стране. Однако в 2022 году доля рынка сетевой торговли продовольственными товарами, по данным комитета, сократилась на 4 п. п. по сравнению с 2021 годом и составила 81%.

«Принципиальных отличий ситуации с оборотом продовольственных и непродовольственных товаров в Ленобласти от Петербурга нет,— заявила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.— В 2022 году 49% товарооборота пришлось на продовольственные товары, что на 5% больше по сравнению с 2021 годом».

По данным госпожи Нерушай, торговля в Ленобласти по валовому региональному продукту находится на третьем месте после промышленности и транспорта и составляет 12% ВРП. Большая часть товарооборота приходится на крупные торговых сети — 75%, малый бизнес — 9%. «Сейчас перед нами стоит задача увеличить в магазинах количество товаров собственного производства. По нашим оценкам, на сегодняшний день доля региональных производителей продукции на полках невелика: 70% — картофель, 60% — овощной набор; 20% — мясо кур, свинина, яйца. К сожалению, доля других видов продукции гораздо меньше: молоко — только 5%, хлеб — 3%,— подвела итоги года Светлана Нерушай.— Возможно, увеличить собственное производство поможет наш проект по созданию торгового дома “Ленинградский”, для реализации которого мы сейчас определяем источник финансирования».

ПриМагнитились

55% розничной торговли в Петербурге приходится на федеральные торговые сети. Согласно данным КППиТ, 29% из них составляет X5 Group, 18% — сеть «Лента», 15% — «Магнит» и «Диски» (в 2021 году «Магнит» приобрел сеть «Дикси».— «Ъ–СПб»). В Ленобласти ситуация немного другая. По данным председателя областного комитета, в регионе более 1000 магазинов, 600 из которых принадлежит сети «Магнит». На втором месте «Пятерочка» — 400 точек. Как отмечает госпожа Нерушай, в небольшом количестве есть магазины «Лента», «Ашан» и «О’Кей».

Представителем федеральной торговой сети на круглом столе стал «Магнит». Директор Северо-Западного округа розничной сети «Магнит» Ольга Колганова подвела итоги года и поделилась планами по развитию.

«Магнит» работает в шести субъектах СЗФО: это свыше 2 тыс. торговых точек разного формата, более 1,1 тыс. из которых расположены в Петербурге и Ленобласти. В округе присутствуют все форматы магазинов: «Магнит» «у дома», «Магнит Косметик», гипермаркеты «Магнит», «Магнит Аптека» и сравнительно новые форматы — дискаунтеры «Моя цена» и «Магнит Сити». В 2022 году сеть открыла 114 новых объектов в городе и области.

По словам госпожи Колгановой, испытания, связанные с уходом брендов и перестройкой логистики, с которыми столкнулись все ритейлеры, «Магнит» прошел успешно. Ко всем переменам сеть адаптировалось быстро: поменяли логистику, нашли альтернативные каналы поставок, ввели новых поставщиков взамен ушедших иностранцев, прежде всего из России, подчеркивает госпожа Колганова. Отмечается, что на полках стало больше российских брендов в напитках, кондитерских изделиях, бытовой химии. Директор сети в СЗФО объясняет: «Сейчас мы расширяем сотрудничество с фермерами. Это позволяет устойчиво себя чувствовать в условиях инфляционного давления, экономических веяний, влияющих на цену товара. По результатам 2022 года товарооборот по продукции, поставляемой фермерами, вырос на 35% относительно показателей 2021 года». В прошедшем году компания начала сотрудничать с более чем 70 новыми поставщиками из Петербурга и Ленобласти, в том числе с фермерскими хозяйствами. В будущем «Магнит» планирует продолжить наращивать сотрудничество с локальными производителями.

Кроме того, сеть увеличила количество собственных торговых марок (СТМ). Почвой для их активного развития стал уход известных брендов. Сейчас, по словам госпожи Колгановой, каждый пятый товар в «Магните» — это продукт СТМ. «Абсолютное большинство наших собственных торговых марок по потребительским качествам не уступает известным брендам. Кроме того, они сбалансированы между ценой и качеством. Покупатели знают и наши марки, поэтому готовы их покупать»,— прокомментировала она.

Ольга Колганова уверена, что стабильности поставок товаров ничего не угрожает. «Несмотря на сложности, с которыми мы столкнулись весной 2022 года, наши полки заполнены. На распределительных центрах “Магнита” всегда были и есть запасы социально значимых товаров. Сейчас продолжаем совершенствовать логистическую инфраструктуру. Так, в ноябре запустили тестирование логистики через Северный морской путь, первый груз прибыл в декабре в порт Санкт-Петербурга, в 2023 году также планируем использовать этот маршрут для доставки наших грузов»,— рассказала госпожа Колганова.

Шаг вперед

Помимо знакомых форматов, «Магнит» запускает в Петербурге «непривычные» для него объекты. Год назад компания открыла магазин в Пулково. Сейчас в аэропорту работают два магазина: «Магнит Сити», который планируется масштабировать, и «Магнит Косметик» в зоне прилета.

Это «уникальнейшее» партнерство, подчеркивает генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющей компании аэропорта Пулково) Леонид Сергеев. В 2022 году пассажиропоток Пулково составил более 18 млн человек из 90 городов России и мира. «Магнит» обслуживает одновременно жителей этих городов, сотрудников аэропортов и работающих на территории предприятий, встречающих и провожающих. «В Пулково должен быть магазин, удовлетворяющий потребности всех пассажиров. Поэтому мы выбрали ритейлера, который уже работает в 4000 городах России»,— указывает господин Сергеев. Он отмечает, что «Магнит» привлекателен ассортиментом и соотношением цены и качества. «“Магнит” — знакомый для всех магазин. Люди прилетают и видят знакомую вывеску. Им проще зайти в магазин, формат и ассортимент которого они знают,— пояснил спикер.— Стоит отметить, что “Воздушные ворота Северной столицы” развиваются по соглашению о государственно-частном партнерстве: мы часть города и платим со всех доходов налоги в город. Когда мы работаем с “Магнитом”, который приносит прибыли во много раз больше, чем любой другой магазин, значит, мы больше доходов приносим в городской бюджет. Потом эти деньги вкладываются в инфраструктуру и развитие Петербурга».

«Магнит» продолжает развиваться. В этом году компания ставит цель открыть более 160 торговых точек в СЗФО, из них 135 — в Петербурге и Ленобласти. Общий объем инвестиций во все объекты составит более 2 млрд рублей. Кроме того, сеть планирует запустить еще несколько точек магазина «М+» — магазин в формате «у дома», но с кулинарией, мясной продукцией на развес, свежей выпечкой и кофе на вынос.

Низкая цена

Один из форматов, который «Магнит» активно развивает в Петербурге,— дискаунтеры «Моя цена». «В Петербурге работает восемь таких магазинов, в области — шесть. Всего в стране 700 магазинов такого формата. Это небольшие магазины с сокращенным ассортиментом и всегда низкими ценами. Мы выбираем специальные локации, которые подходят для такого формата»,— делится директор сети в СЗФО.

Госпожа Колганова отмечает, что в отрасли дискаунтеры развиваются быстрее других форматов. Ставку на дискаунтеры делает и торговый дом «Реалъ». Однако, по словам генерального директора ТД «Реалъ» Александра Мышинского, делает это вынужденно. Сейчас у ТД работает два дискаунтера в Ленобласти, но уже в этом году компания планирует открыть еще два в Петербурге. «Мы вынуждены переделывать супермаркеты в дискаунтеры, уменьшать количество ассортимента практически вдвое, сокращать персонал. Это не очень хорошая тенденция. Мы идем на такой шаг вынуждено, подстраиваемся под рынок и покупателей. Такие шаги помогают сохранить выручку и выжить, но мне бы хотелось, чтобы поход в магазин доставлял удовольствие не только из-за невысокой цены на товары»,— высказался господин Мышинский.

Одно на другое

Ольга Колганова рассказала, как сети удалось заменить ушедшие бренды и освоить новые цепочки поставок. По ее словам, компания весь год наблюдала постепенный уход с рынка известных марок в отдельных категориях. «Ассортимент в магазинах за год изменился не только благодаря появлению СТМ, но и новым товарам из других стран. Мы пересмотрели карту импорта, открыли для себя в качестве партнеров поставщиков из стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Нам удалось заместить все — мы закрыли потребности покупателей аналогами российского, корейского, чилийского, турецкого, африканского производства»,— пояснила госпожа Колганова. Отмечается, что в первые месяцы замены одних товаров на другие в магазинах сократилось потребление в штуках. Так, например, было с Coca-Cola. «Сейчас российские аналоги показывают хороший рост продаж, однако не все показатели еще восстановились»,— прокомментировала госпожа Колганова. Немного другая ситуация наблюдается в алкогольных напитках, например, в винах. Замена ушедшим иностранным брендам еще формируется.

Узкая специализация

«Год мы отработали неплохо — удержались в товарообороте. Причем удержались не только в деньгах, но в и штуках. На будущий год планируем рост на 5–10%. Резервы для этого есть»,— подвел итоги и поделился планами президент торгового дома «Вимос» Владимир Гурьев.

Торговый дом строительно-отделочных материалов и хозяйственных товаров «Вимос» работает в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Пскове и Великом Новгороде. Всего у ТД 43 магазина. У компании есть собственное производство и пять СТМ.

Господин Гурьев обращает внимание, что компания заметила изменения потребительского рынка: покупатели выбирают товары более низкого качества из-за более низкой цены, но при этом покупают больше товара. Уход известных брендов для руководителя ТД не стал проблемой. «Я даже очень рад, что так все складывается. О том, что ушел “Оби”, тоже не жалею. Конечно, значительно изменилась логистика. Но я не вижу в этом никаких потрясений. Мы все это пережили и сейчас переживем»,— заявил господин Гурьев.

Также позитивно подвел итоги года руководитель аналитического центра ювелирной сети «585*Золотой» Николай Кондратьев. По его оценке, доля рынка компании выросла с 8,8 до 9,2%. Кроме того, у «585*Золотой» наблюдался положительный рост выручки — чуть менее 10% по итогам года, что, по данным господина Кондратьева, выше, чем у других ювелирных сетей. Компанию также порадовал уход иностранных брендов из люксового сегмента, которые занимали 20% рынка. «Мы начали развивать сеть с более дорогими украшениями “585*Diamonds”. Это успешный проект, мы хорошо понимаем нишу и продолжаем создавать новые коллекции»,— сообщил господин Кондратьев.

Ювелирный магазин «585*Золотой» был открыт в Санкт-Петербурге в 2000 году. Сегодня компания объединяет 1000 магазинов в 280 городах России.

В некоторые дни 2022 года компания наблюдала особенно высокий спрос. Например, в течение нескольких дней в конце февраля, по словам господина Кондратьева, был ажиотажный спрос, связанный с паническими настроениями и негативными ожиданиями взрывного роста цен. «Чтобы как-то избежать обесценивания накоплений, некоторые потребители активно приобретали ювелирные украшения, и этот вариант действительно имеет много преимуществ перед вложением, например, в электронику, бытовую технику или автомобили»,— объясняет он.

По словам господина Кондратьева, ювелирный бизнес сейчас находится в выигрышной позиции относительно смежных сфер. Рыночный рост цен на изделия на начало декабря 2022 года составлял менее 10% к аналогичному периоду 2021 года. Ювелирные изделия показывали рост меньший, чем косметика (+25%), продукты питания выросли на 16%, бытовая техника и электроника — на 16%. Он также подчеркнул, что рынок ювелирных изделий способен хорошо жить в условиях закрытой экономики. Доля импортных изделий в магазине «585*Золотой» не превышала 5%.

Взгляд со стороны

Подвела итоги круглого стола и рассказала, как эпоху перемен пережили девелоперы, коммерческий директор ТРЦ «Охта Молл» Людмила Рева. «В основном девелоперы в прошлом году видели закрытие около 20% от всего объема ритейлеров, представленных у них. В некоторых ТЦ количество закрытых точек достигло 50%. Показатель варьировался от 15 до 50% и зависел от размера ТЦ и присутствия в них иностранных сетей. Выиграли те центры, в которых работали не только иностранные бренды. Они заменили ушедшие бренды на новые, в том числе российские. Однако эпоха перемен не закончена: она продолжится в 2023 году»,— завершила дискуссию госпожа Рева.

Надежда Ярмула