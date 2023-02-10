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Коммерсантъ FM
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Лизе Черновой оплачена реабилитация

3 февраля на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 13-летней Лизы Черновой из Тульской области («Возвращение Лизы», Алексей Каменский). Девочка получила множественные переломы, тяжелую черепно-мозговую травму. Теперь с помощью специалистов подмосковного центра «Три сестры» Лиза учится заново самостоятельно дышать, есть, говорить, садиться. Реабилитацию нужно продолжить, но оплатить ее Черновы не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 351 200 руб.) собрана. Родители Лизы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Лиза Чернова

Лиза Чернова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Лиза Чернова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 3 февраля 11 270 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», «Южный Урал», «Нижний Новгород», «Поморье», а также 137 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 20 детям на 59 742 327 руб.

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