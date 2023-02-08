Россияне назвали главные научные достижения последних десятилетий

Как показал опрос ВЦИОМа, приуроченный ко Дню российской науки, большинство россиян (70%) интересуются достижениями в этой сфере. Каждый второй (48%) считает, что современная мировая наука находится на подъеме: совершаются серьезные открытия, оказывающие влияние на развитие общества. Мнения о темпах развития отечественной науки по сравнению с мировой разделились. Большинство считает, что она либо незначительно отстает (32%), либо чуть опережает (28%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Рейтинг достижений российской и мировой науки последних десятилетий возглавили военные разработки. За ними следуют медицина и космос. При этом более половины (58%) респондентов вообще не смогли назвать какие-либо достижения.