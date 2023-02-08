В автошколах Петербурга проходят обыски из-за подозрений в коррупции

Петербургское управление собственной безопасности полиции выявило коррупционную схему в ряде городских автошкол. Будущим водителям при поступлении предлагалось заплатить за успешную сдачу экзамена без прохождения надлежащего обучения. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По информации ведомства, за фиктивное обучение с кандидатов брали от 65 тыс. до 160 тыс. руб.

«Полицейские установили пять петербургских автошкол, в которых осуществлялось фиктивное обучение граждан теории и практике вождения. После этого кандидатам в водители за денежное вознаграждение гарантировалась успешная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД»,— говорится в сообщении.

Названия автошкол ведомством не раскрываются. Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на источники сообщил, что речь идет об автошколах «Автопроф», «Вираж», «Аэродром» и «Автоакадемия плюс».

По предварительным данным, сотрудники УСБ установили, что данная коррупционная схема действовала несколько лет. В главке сообщили, что установлены два областных МРЭО, где также за взятку сдавались экзамены на получение водительских прав. Следственный комитет возбудил по выявленным фактам несколько дел по ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Сотрудников автошкол и МРЭО вызывают на допросы в полицию и Следственный комитет.

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург